（中央社河內26日電）美國海軍飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）24日在南海進行巡航，駛入中國聲稱擁有主權的美濟礁12浬範圍。越南學者表示，美國此舉已消除外界對總統川普的南海政策的疑慮。



越南快訊新聞網站報導，這是美國總統川普上任以來，美軍首次在南海海域執行巡航行動，顯示華盛頓當局將不會放棄對亞洲地區的利益。



越南學者黃越（Hoang Viet）表示，觀察人士先前認為美國為了牽制北韓而與中國接近，引起國際輿論關注與擔憂；不過，美國軍艦此次南海巡航，已凸顯美國仍要維持對亞太的戰略利益。



他說，此一事件證明美國與中國間關係仍有不可妥協的問題。



學者黎文剛（Le Van Cuong）表示，美國派遣軍艦駛入美濟礁海域，是向中國發出美方不承認中方所聲稱主權的訊息。



學者武進忠（Vo Tien Trung）則表示，南海是具有戰略意義的海域，美國繼續派遣軍艦在此海域巡航，明顯消除商人出身的川普缺乏政治與軍事經驗的疑慮。1060526