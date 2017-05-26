（中央社記者尹俊傑北京26日電）一對中國大陸夫婦日前在巴基斯坦俾路支省（Balochistan, Pakistan）遭武裝分子綁架。中國大陸駐巴基斯坦使館25日提醒當地中國大陸公民加強安全防範，減少不必要外出。



中國大陸外交部發言人陸慷25日在例行記者會證實，2名中國大陸公民24日下午在巴基斯坦俾路支省遭武裝分子綁架。



陸慷說，事發後，陸方有關部門啟動緊急機制，協調巴基斯坦有關部門採取「一切必要措施」，在確保人員安全前提下，爭取儘早解救遭綁架的中國大陸民眾。



根據中國大陸駐巴基斯坦大使館25日在官網發布的公告，俾路支省近期發生多起恐怖攻擊及綁架事件。2名中國大陸公民24日在俾路支省首府奎達（Quetta）被「不明身分武裝人員」綁架。



中國大陸外交部與駐巴基斯坦使館提醒中國大陸公民近期暫勿前往奎達。在當地的中國大陸公民和機構應保持高度警惕，加強安全防範和緊急準備，減少不必要外出。



這份公告效期至8月25日。1060526