（中央社記者廖漢原華盛頓25日專電）美國聯邦調查局調查俄羅斯被指介入美國大選，鎖定總統川普的女婿，白宮顧問庫許納。「通俄門」疑雲繼續發展，並燒向川普在白宮最親近的人士。



「華盛頓郵報」與美國國家廣播公司（NBC News）新聞網等媒體今天報導，川普家族成員36歲的庫許納（Jared Kushner）是聯邦調查局（FBI）調查俄羅斯介入美國選舉的對象，「通俄門」案情快速升高。



白宮自1970年代的水門案後，未見政府高層成為FBI調查對象。報導如屬實，庫許納將是40多年後，首位因國家安全被調查的白宮高級官員。



華郵引述不具名消息來源報導，庫許納是FBI調查的「目標」與「焦點」，但目前未見不當行為。



報導說，庫許納在2016年12月川普當選後，與俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergei Kislyak），以及蘇聯對外經濟銀行（Vneshekonombank）負責人戈柯夫（Sergei Gorkov）在紐約會面。這家銀行因俄國入侵克里米亞，被美國列為制裁對象。



此外，前情報官員指出，FBI調查通俄門疑雲已擴展至川普親信在2016年初的活動。庫許納、季瑟雅克與為川普助選的現任司法部長塞森斯（Jeff Sessions），曾於2016年4月在華府五月花飯店（Mayflower Hotel）公開活動中會面。



美國媒體過去已報導庫許納與俄方人士會晤，川普政府與俄羅斯當局都表示，這是正常的活動，即將上任的政府人士與外國代表互動，是一般性外交互動。



前美國聯邦調查局局長穆勒（Robert Mueller）已擔任通俄門事件的特別檢察官，消息人士雖強調庫許納在調查中未涉及違法行為，但案情將如何發展，是否會燒向川普本人，都是焦點。1060526