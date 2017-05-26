（中央社記者尹俊傑北京26日電）中國大陸首艘自製航空母艦下水已1個月。環球網今天引述專家說法報導，這艘航空母艦是過渡型號，無法完全適應現代海上局部戰爭，中國大陸應已研製第2艘自製航空母艦。



香港南華早報25日報導，近期網路上出現遼寧大連造船廠內一些巨型船舶構件的照片。外界猜測，造出中國大陸首艘自製航空母艦的大連造船廠已開始建造下一艘航艦。



但報導指出，這不符合中國大陸國防工業的競爭傳統，也不太符合政治、技術和安全要求。



文章援引知遠戰略與防務研究所一名專家表示，中國大陸政府一直有維持多家裝備製造商相互良性競爭的傳統。儘管大連造船廠擁有將瓦良格號改造續建成遼寧號並自製航空母艦的成熟經驗，未來也不大可能獨家建造所有航空母艦。



這名專家還說，中國大陸第2艘自製航空母艦採傳統或核子動力推進仍未有定論，不大可能定型並開始建造。



環球網引述一名匿名知情人士表示，中國大陸首艘自製航空母艦是過渡型號，不能完全適應現代高科技條件下的海上局部戰爭。一艘航空母艦從鋪設龍骨到下水、服役，需要5、6年時間。



這名人士說，中國大陸研製大型尖端武器的規律是使用一代、生產一代、預研一代。若中國大陸第2艘自製航空母艦還沒開始建造，可能出現航空母艦服役空檔，中國大陸軍方應該早已展開第2艘自製航空母艦的研製工作。1060526