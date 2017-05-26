川普旅禁又遇挫 美司法部將上訴最高院中央社 (2017-05-26 10:45)
（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）今天表示，司法部將上訴到聯邦最高法院，要求審理上訴法院繼續封殺總統川普旅行禁令的裁決。
美聯社和法新社報導，聯邦第四巡迴上訴法院今天以10比3票裁決，維持下級法院封殺這項禁令的裁定。裁決結果讓川普政府無法暫停對伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門6國人民發新簽證。
川普政府隨即宣布有意上訴到聯邦最高法院。
塞申斯表示，司法部「強烈不認同」裁決結果，還說法院此舉「阻礙總統加強國家安全的努力」。
他說：「司法部將繼續強力捍衛行政部門保護國民免於危險的權力和職權，並將此案提交美國聯邦最高法院審理。」
白宮表示，仍相信川普的旅行禁令合法且終將獲得法院認同。（譯者：中央社盧映孜）1050526
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