（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）今天表示，司法部將上訴到聯邦最高法院，要求審理上訴法院繼續封殺總統川普旅行禁令的裁決。



美聯社和法新社報導，聯邦第四巡迴上訴法院今天以10比3票裁決，維持下級法院封殺這項禁令的裁定。裁決結果讓川普政府無法暫停對伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門6國人民發新簽證。



川普政府隨即宣布有意上訴到聯邦最高法院。



塞申斯表示，司法部「強烈不認同」裁決結果，還說法院此舉「阻礙總統加強國家安全的努力」。



他說：「司法部將繼續強力捍衛行政部門保護國民免於危險的權力和職權，並將此案提交美國聯邦最高法院審理。」



白宮表示，仍相信川普的旅行禁令合法且終將獲得法院認同。（譯者：中央社盧映孜）1050526