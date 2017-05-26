（中央社布魯塞爾25日綜合外電報導）1名法國官員表示，美國總統川普今天告訴法國總統馬克宏，他一直很看好他贏得總統大選，而稱媒體報導他支持另一候選人、極右派領袖、「女版川普」瑪琳．雷朋並不正確。



路透社報導，這名艾里賽宮官員說，雙方首度在比利時布魯塞爾會面時，川普告訴馬克宏（Emmanuel Macron）：「你是我看好的人。」



消息人士說，川普告訴馬克宏，他過去並非站在瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）那方，也持續關注馬克宏的選戰。此外，雙方以英語交談。



白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，他並不清楚川普是否曾對馬克宏這麼說，但他說，兩人之間有良好的化學反應。



中間派馬克宏的親歐立場與民族陣線（National Front）領袖雷朋的反全球化、反歐盟與反移民主張大相逕庭，經歷一番激烈選戰，馬克宏在7日總統大選決選擊敗雷朋。



巴黎1名員警4月遭1名疑似好戰分子殺害後，川普告訴美聯社，他認為這起攻擊「可能有助」雷朋選情，因為她是「在邊境議題上最強而有力」的候選人。然而川普說，他並沒有明確地支持雷朋。



雷朋曾說，她是在川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）組成的「新世界」中，最能捍衛法國利益的人選。（譯者：中央社周莉芳）1060526