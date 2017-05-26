（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）南韓統一部今天批准南韓民間團體與北韓商討對北韓人道援助事宜。這是自去年1月北韓核試以來，南韓政府首次批准民間團體與北韓接觸，能否成為兩韓關係破冰契機，受到關注。



南韓聯合新聞通訊社報導，本月初，南韓民間團體「我們民族相互幫助運動」向統一部提出申請，要求與北韓人士接觸商討對北韓援助項目，具體包括共同防疫瘧疾等事宜。



據報導，該團體將透過傳真等管道與北韓就援助項目具體事宜溝通，隨後可能向南韓政府提出前往北韓訪問的申請。預料若無特殊情況，南韓政府批准該團體訪問北韓申請的可能性較大。1060526