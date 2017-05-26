（中央社新罕布什爾州史特拉塔25日綜合外電報導）美國連鎖超市「購物籃」（Market Basket）最老員工、深受顧客喜愛的96歲聖約翰（Arthur St.John）日前過世。



不過，在這家員工年齡驚人的連鎖超市中，過去他也只比第2老的員工大5個月，現在這家超市的最老員工叫皮拉（Sal Pilla），也是96歲。



美聯社報導，聖約翰生前在史特拉塔的「購物籃」分店擔任兼職包裝人員26年，是這間在美國麻州等3州共擁有77個據點的連鎖超市最老的員工，還是最受歡迎的其中1位。



店經理克雷弗西（Dean Clevesy）告訴Seacoastonline.com網站，顧客會大排長龍等著跟他說話，即便其他結帳櫃檯是空的。



聖約翰早年在多家工廠工作過，去「購物籃」工作前，他本來住在安養院。



去年，聖約翰在接受訪問時說：「我讓自己保持忙碌，這是讓我繼續活下去的動力。」



為了紀念聖約翰，這家超市在原本他工作的區域放上他的照片，還有個標示寫上：「安息吧，我們會想念你。」



目前為「購物籃」最老員工的皮拉則已在麻州貝靈漢（Bellingham）分店工作21年。（譯者：中央社許湘欣）1060526