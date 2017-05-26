（中央社河內26日電）美國海軍24日派出「杜威號」驅逐艦進入南沙群島美濟礁12浬範圍。越南當局昨天對此作出回應，呼籲各國為區域和平與穩定做出積極貢獻。



國際媒體引述美國匿名官員報導，美國海軍飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）24日在南海進行巡航，並駛入中國聲稱擁有主權的美濟礁12浬範圍。



這是美國總統川普上任以來，美軍首次執行此類行動，被認為是向中國發出訊息，彰顯美國意圖維護太平洋的重要海上通道暢通。



越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）昨天主持每月例行記者會、回覆記者有關美國海軍上述舉動時，指出相關各國在符合於1982年聯合國海洋法公約等國際法的基礎上都可享有航海與航空自由權。



她並呼籲各國在國際法基礎上為區域和平與穩定做出具有建設性的積極貢獻，維護各海域與大海上的法律至上原則。1060526