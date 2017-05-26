以國民黨遺留財富設局 9萬陸民受騙中央社 (2017-05-26 09:59)
（中央社台北26日電）中國大陸公安部表示，破獲一個以包括國民黨遺留大陸與海外資產、各朝代民族資產解凍設局詐騙的犯罪集團，並逮捕44名嫌犯。這宗詐騙案件受害者人數多達9萬3000人。
路透社引述中國大陸公安部消息指出，公安部在天津、北京、廣西等地破獲一個號稱是「慈善富民總部」機構，嫌犯以「民族資產解凍」為由吸收會員並進行詐騙，目前已經有44名嫌犯遭到逮捕。
中國大陸公安部在官網尚表示，這起詐騙案以「民族資產解凍」為由，謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡，以及中國國民黨轉往台灣時，在中國大陸與海外遺留保存巨大財富。
嫌犯透過網路通信軟體向受害者宣稱，中國大陸政府委託民間機構與企業解凍這些海外民族資產，誘騙民眾投資。詐騙集團聲稱只要繳交人民幣10元（約新台幣44元）會費，參加在北京國家體育場的解凍啟動儀式後，即可領回5萬元。
中國大陸公安部指出，從2016年10月以來，已經破獲15個類似集團，逮捕405名嫌犯，詐騙金額高達9.5億元。
官網也示警指出，所有涉及「民族資產解凍」為名的項目都是虛假騙局，呼籲民眾不要輕信，若是發現應立即向公安機關報案。1060526
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