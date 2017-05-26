（中央社記者張謙香港26日電）香港和韓國為了保障兩地民眾的消費權益，共同建立互換訊息及投訴機制。



頭條日報今天報導，港韓兩地消費者委員會昨天就成立相關機制簽署合作協議，即日生效。



根據協議，今後兩地民眾前往對方境內從事消費行為時，如果在購物或接受美容服務等活動上遇到糾紛，可向己方消委會投訴，再透過兩地消委會的訊息互換、跟進、協助調解，討回公道。



據報導，消委會預計未來一兩年也將與日本及新加坡簽定類似協議，保障港人在外地的消費權益。



近幾年來，韓國、日本和台灣已成為港人外遊的熱點，年輕人尤其喜愛。



旅遊業是香港的經濟支柱之一，占本地國內生產毛額（GDP）5%，並帶動零售、酒店、餐飲、運輸業等眾多相關行業的發展，提供27萬個就業機會。



多年來，港府一直相當重視觀光業的發展，近年更致力吸引韓國、日本、台灣和東南亞旅客來港。1060526