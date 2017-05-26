（中央社記者尹俊傑北京26日電）美軍驅逐艦杜威號25日駛入南海美濟礁12海里，是美國總統川普上任後美方首次執行航行自由任務。中國大陸學者達巍認為，川普受軍方壓力，延續美國前總統歐巴馬的做法。



據中國大陸國防部說法，杜威號（USS Dewey）25日「擅自進入」南沙群島有關島礁鄰近海域，共軍柳州號、瀘州號飛彈護衛艦對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。共軍認為美方在「炫耀武力、推動地區軍事化」。



中共官媒環球時報今天報導，中國現代國際關係研究院美國研究所所長達巍說，航行自由任務一般需要白宮同意，並非單純軍方行動。在航行自由行動方面，川普在美國國內受到一定壓力，尤其是來自軍方的壓力。



達巍表示，美國軍方前一段時間在評估南海戰略，一直沒有執行類似任務，這次行動可能顯示美方內部評估已完成。杜威號行動與歐巴馬時期既定做法基本相同，在南海問題上，川普政府的延續性「還是比較強的」。



環時社評表示，中美當下焦點不在南海。「奧巴馬（歐巴馬）忙活了幾年『亞太再平衡』，幾乎什麼都沒留下，更重實用主義的特朗普（川普）正在摸索新的戰略感。」



文章說，川普時期的美國海軍會在南海保持這類巡航，這在人們意料之中。至於將產生多大破壞力，取決於這些巡航的挑釁程度和美方以何種姿態公布相關訊息。「美方調門越高，說明它越想通過把事情搞大刺激南海局勢。」



環時認為，與歐巴馬時期不同的是，當前菲律賓、越南都與中國大陸改善關係，中菲圍繞領土爭議的磋商已開始，南海局勢總體上趨穩。美方的航行自由行動「成了無柴之火，難續燃勢」。1060526