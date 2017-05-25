啟迪桑德000826 資金介入 上漲概率70%

投資要點：

公司以固廢處置業務和市政供水、污水處理業務為主營。公司在國內已成功實施了世界上處理規模最大的生活垃圾綜合處理項目，掌握了工業廢棄物、醫療垃圾和城市污泥處置的最前沿技術。

精準解析：

資金介入。大盤股，財務狀況較好。產品呈多元化態勢，但主營業務集中。為環保設備業第二大公司，業績在行業中有明顯優勢。

南方航空600029 強強合作 上漲概率75%

投資要點：

南航與沙烏地阿拉伯航空建立代碼共享合作，雙方在8條航線上實現了代碼共享自由銷售。南航在其承運廣州—迪拜、武漢—迪拜、廣州—北京以及廣州—浦東航線上掛沙特航代號；沙特航將在其承運廣州—利雅得、廣州—吉達、迪拜—吉達、迪拜—利雅得上掛南航代號。南航與沙特航深化合作關係，將進一步加強其在中東地區的品牌影響力、拓展網路輻射範圍，為推進國家「一帶一路」戰略架起便捷的空中橋樑。

公司以航空客運、貨運及郵運為主營，國資委控股。是中國運輸飛機最多、航線網路最發達、年客運量最大的航空公司，為國內安全星級最高、安全業績最好的航空公司，處於國際領先水平。

精準解析：

強強合作。大盤藍籌股，財務狀況較好。產品呈多元化態勢，且主營分散，管理成本控制在較穩定水平。為航空運輸業第三大公司。整體走勢相對強於大盤。 當日資金凈流入1901.07萬元，5日資金凈流入69923.06萬元。

長青集團002616 事件刺激 上漲概率70%

投資要點：

公司以製造燃氣具產品及生物質發電為主營。公司是國內最大的燃氣具及其配套產品的製造和出口商之一、中國輕工業五金行業十強企業。

精準解析：

事件刺激。二線藍籌股，財務狀況較好。產品呈多元化態勢，但主營業務集中，管理成本控制在較穩定水平。5日資金凈流入217617.96萬元。

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風險提示：本內容僅供參考，不作為投資建議，投資者據此操作，風險自擔。