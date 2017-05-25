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久違了的陽線！上證指數兩次下探3000點支撐后，今日午後大幅拉升，尾盤收復3100點，全天上漲1.43%，創3295點以來回調行情的最大單日漲幅。隨著市場人氣略有回升，近一個多月持續走弱的中小板與創業板有哪些潛力股可挖？

中小板與創業板市盈率降幅均超過一成

上證指數4月7日創出3295點階段新高，一個多月來持續回落，近日兩度考驗3000點一帶支撐。調整市中，藍籌股扎堆的上證50指數一枝獨秀，逆市創出年內新高。形成鮮明對比的是，中小板指與創業板指4月10以來分別跌幅5.77%和8.65%，市場分化格局持續上演。

分化行情中，各板塊估值發生了怎樣的變化？數據寶統計顯示，目前深滬A股平均動態市盈率18.38倍，4月7日平均市盈率為19.62倍。創業板最新市盈率57.44倍，較4月7日64.79倍的平均估值下降11%；中小板最新市盈率38.94倍，降幅同樣達到一成。值得關注的是，隨著上證50板塊的強勁上揚，50隻樣本股平均市盈率已高於大盤3295點時水平。

中小板各行業估值對比發現，與4月7日相比，休閑服務行業市盈率降幅超過兩成；非銀金融、銀行、國防軍工等行業市盈率降幅超過15%；防禦型板塊醫藥生物、家用電器市盈率降幅相對較小。

創業板24個申萬一級行業中，國防軍工、家用電器、有色金屬市盈率降幅位列前三，食品飲料行業平均市盈率由4月7日的14.17倍升至目前的14.81倍。

26隻中小創績優股估值低於30倍

中小創股經過一輪迴調行情后，數據寶對具備一定業績支撐且市盈率降幅較大的股票進行梳理，具體篩選條件為：2016年度和今年一季度凈利潤正增長；2016年每股收益大於0.4元，今年一季度每股收益大於0.1元；4月7日市盈率超過30倍，最新市盈率降至30倍以下。同時，剔除4月以來上市新股，統計結果26隻中小創股入圍。

這26隻個股中，化工行業最為扎堆，包含6隻；醫藥生物5隻，位列其後；此外，機械設備、輕工製造等行業均包含2隻以上。

4月10日以來跌幅36%的珈偉股份，2016年度與2017年一季度凈利潤均實現翻番，2016年度與今年一季度每股收益分別為0.72元和0.21元。珈偉股份最新動態市盈率28.86倍，較4月7日的45.09倍大幅下降。

市盈率由43.88倍降至29.63倍的國光股份，去年盈利增長4.06%，今年一季度盈利增長20.47%。根據一季報披露，公司中期凈利潤預計增長0至30%。主要原因為：公司堅持植物生長調節劑戰略定位，以創新戰略和技術營銷為抓手，持續對產品結構進行優化，加大核心產品植物生長調節劑的宣傳及推廣力度，減少低毛利產品的銷售。此外，醫藥生物板塊的創業板股福安葯業、富祥股份以及中小板股金達威等目前市盈率均低於30倍，並且符合上述的業績篩選條件。

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數據寶（shujubao2015）：證券時報智能原創新媒體，中國股市大數據機器人新聞第一軍團。