大盤怒漲43點！久違的放量中陽線，如久旱逢甘霖！據悉，股民情緒從「再也不炒股了」到「卧槽大牛市來了」，只用了4個小時！在A股，幸福與失落總在一瞬間，有人上午還慶幸割得快，沒想到下午就V起來了，真是懵逼！

有人調侃：今天股市大漲，是受到了上頭窗口指導，為了端節不讓股民跟屈原一起吃粽子！當然，這隻是玩笑！但今天的市場，確實詭異，銀行股漲停，券商股漲停、保險天天創新高！「」上次這麼生猛，還是2014年的牛市起點...轉眼都3年了，令人唏噓。

A股總是不走尋常路，但刀鋒觀察發現，今天的上漲，跟兩件事有關！

首先，是穆迪調降中國評級！這是28年來首次，堪稱重磅財經消息！但明顯，這種「國際糾紛」媒體是不能隨便上頭條的，必須讓財政部、新華社、人民日報等官方口徑出來駁斥，怒懟！

關鍵時刻，中國不認慫，中國股市更不能慫！為了抽穆迪的嘴巴，A股也必須漲！而今天對穆迪的反擊，也很直截了當！國家隊狂拉金融+釋放利好，在樂觀情緒渲染下，多頭同仇敵愾，大盤終於爆發！

今天多頭追著空頭暴打了一頓，客觀上要感謝穆迪降級中國主權評級，畢竟，咱泱泱大國，歷來是知恥而後勇，上次被美國評級機構和索羅斯唱空之後，咱就轟轟烈烈的重新開啟了地產戰車，之後經濟迅速復甦，股市也從2638一路反彈到3000多點！

在去槓桿的關鍵時刻，中國絕不允許外資指手畫腳，也有能力打臉穆迪！畢竟，有形之手和無形之手都還是聽指揮的。當然，作為股市來說，管理層必須反思，讓市場休養生息！用事實說話，用持續強勁的上漲進行回擊，才是最有效的方式！

其次，是韓志國教授與劉士余達成共識！要知道，證監會主席（正部級）跟一個經濟學家共餐，商討股市大計，在A股歷史上並不多見！這一定程度上預示了官方態度走向溫和，市場自然心領神會！

韓教授的建議，證監會哪怕只採納一小部分（比如改變監管方式，或減緩IPO），對股市也是利好；現在既然達成了共識，肯定不會是走過場，不然怎麼交代呢！

說起來，這屆管理層的思路，包括髮新股、去泡沫、價值投資，終極目標都沒錯，但搞大躍進，企圖用一年的時間解決20多年的問題，過猶不及啊！這就好比登珠峰，爬到一半要直接跳下去，真會死人的！

有人說韓志國的履歷一般，甚至質疑其不是經濟學家，只是個騙子！但韓志國以其一己之力，力爭與村長對話，表達了自己的觀點，這就是條漢子！英雄不問出處，那麼多大V，哪個有這個勇氣和擔當呢？

必須要說，這屆監管層的監管方式，還有改進的空間！好在老劉能及時聽取民意，對股市來說，對未來應懷抱信心！至少，現在這種吃飯行情，大概率不會總讓散戶買單了！

盤面來看，在抄底盤獲利了結壓力下，上午市場表現低迷。石化機械、森特股份衝擊二板被砸，雄安概念開啟集體調整，漢鍾精機一度跌停，創業環保、冀東裝備等高位老票紛紛重挫。

開板新股也表現不佳，昨天批量漲停后急劇分化，萬通智控大幅低開后迅速跌停，秦安股份高開后迅速跳水翻綠，金石資源開一字被砸崩。相對而言，小流通市值的杭州園林一字扛過砸盤，換手人氣龍頭壽仙谷平量封三連板。次新雖仍位列板塊跌幅首位，但悲觀情緒已明顯緩解。

臨近午盤，券商加入護盤陣營，至此金融三劍客齊登場，午後大金融暴力開拉，銀行板塊暴漲逾3%，浦發銀行封漲停；證券板塊暴漲逾4%，國元證券強勢漲停，第一創業、長江證券大幅收漲；中國人壽、中國平安也紛紛大漲助攻。

大金融率先衝鋒，地產和資源板塊聞風而動，地產板塊的新城控股、海航創新、粵宏遠A漲停；昊華能源漲停領跑煤炭板塊，大同煤業尾盤也一度漲停，但沒有引發魔咒效應；鋼鐵板塊的金洲管道、常寶股份下午也相繼回封。

權重集體大漲，蹺蹺板效應卻並未出現，市場意識到有增量資金進場，資金再度殺向雄安板塊。北京科銳率先封板確立龍頭地位，太空板業、中環裝備、惠達衛浴、森特股份等爭先上板，雄安板塊打出漲停潮，進一步刺激市場做多熱情，市場最終交出42漲停的靚麗答卷。

選股方面，要堅決迴避流動性不佳品種，近期國泰集團、多喜愛等閃崩股，都是因為流動性太差才導致踩踏。出於規避流動性風險考慮，只在成交額排前100中挑選股票即可。題材方面以雄安為主，綠色建築、清潔能源、生態環保這三大細分領域，值得重點關注。（問診股票後期走勢，可以到愛股票app中給高手留言）

關於後市，今天市場走勢，用驚天逆轉形容毫不誇張；大盤暴力長陽飆漲逾1%，強勢突破多條均線后收在3100點上方，雙底形態就此確立，反彈行情還會延續。

刀鋒認為，鑒於代表國家意志的新資金進場，疊加（前述兩大原因）監管政策或有調整，市場樂觀情緒升溫，最困難的階段可能已經過去，刀鋒看好節後行情，建議持股過節！

不過，現在必須警惕閃崩股，今日大盤表現彪悍，但西部資源，東凌國際，豐元股份，新黃浦，鹽津鋪子，亞泰國際等，一言不合就跌停....甚至1分鐘內崩盤，這種跌法，太傷人氣。

閃崩股的背後，暗藏玄機！這意味著，A股也開始走「國進民退」路線了，大票一路向北，小票一路向南！只要上證50沒問題,股市就能穩定，哪管小票死活！

至於所謂股權質押警戒線的風險，只是那些喜歡搞資本運作的民營老闆的風險，對國家來說反而是收益。土老闆們的股權被銀行沒收，恰恰是一場完美的國進民退！姚振華們等著被收割吧！

最後聊聊人機大戰第二季！柯潔今日再次被阿爾法狗擊敗，目前局面是0:2落後！這件事，現在已經不太具備話題了，炒作遠遜李世石那一次！也不怪媒體「吃裡扒外」，確實太懸殊了，在AlphaGo面前，柯潔完全沒有抵抗力！

刀鋒最近一直在思考，依靠人工智慧炒股的可能性！AI首先要有大數據，包括上市公司經營情況的大數據，宏觀經濟的大數據，資金貨幣流向的大數據，以及股民行為的大數據……然後才是具體演算法的問題！如果誰擁有上述全部的數據，就應該能做到無往而不勝！

股災之前，刀鋒曾跟螞蟻金服的相關高層接觸，當時阿里是有這個打算的：申請券商牌照，利用恆生電子的HOMS系統，打通餘額寶支付寶綁定交易賬戶，可以實時監控絕大部分人（包括機構）的交易情況，天貓商城等也可以實時獲取上市公司經營數據……根據所有大數據開發資管產品，然後賣給最高端的客戶。還好股災來了，阿里的美夢破滅，不然...現在怒懟馬雲的，可能就不僅是那些實體企業家了！

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