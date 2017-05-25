中新社北京5月25日電 (記者 龐無忌)在經歷今年以來最大跌幅之後，中國成品油價反彈，年內第四次上調。

中國國家發展和改革委員會25日發佈的消息稱，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2017年5月25日24時起，國內汽、柴油價格(標準品，下同)每噸分別提高140元(人民幣，下同)和135元。

據測算，從全國平均來看，國內90號汽油每升上調0.10元，92號汽油每升上調0.11元，95號汽油及0號柴油每升均上調0.12元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油將多花費約5.5元。

隆眾資訊油品分析師李彥表示，在本周OPEC會議前，因沙特等產油國積極表態，減產預期重燃，多頭重新入場，使得油價持續反彈。

中宇資訊分析師胡雪也認為，本輪調價周期內，OPEC延長減產、庫存下降、美元回落等利好消息不斷，讓美國石油活躍鑽井數增加的利空影響大打折扣，產油國意見進一步統一后，原油多頭信心大增，國際油價出現上揚。

中國成品油定價機制挂鉤國際油價，採用「十個工作日一調」的原則。今年以來，中國已經歷十輪成品油調價周期，成品油調價目前呈現「四漲四跌兩擱淺」的格局。從累計變動來看，2017年，中國汽油價格每噸累計下調了175元，柴油價格每噸累計下調了165元。

發改委要求，中石油、中石化、中海油三大公司組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執行國家價格政策。(完)