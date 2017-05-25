中新社深圳5月25日電 (記者 韓晨)「深圳是全世界的創客中心，要做創客就要來這裏。」身為一名「老創客」，致力於為國際創客搭建開放平台和眾創空間的台灣人李大維日前表示。

李大維是深圳開放創新實驗室的創始人，他將實驗室落戶在深圳中芬設計園。中芬設計園2015年成為全國首個海峽兩岸青年創業基地，也因此集聚深台兩地青年創客團隊。北京市台聯組織的「兩岸青創交流參訪團」24日到訪深圳中芬設計園，隨行媒體團參訪了李大維的深圳開放創新實驗室並就台灣青年在粵的創業就業進行深入調研。

1990年離開台灣的李大維，遠赴美國求學並在畢業後到上海開展事業。隨後不斷湧現的青年創業潮引發他的關注，最終他選擇在深圳開始自己的創客培養工作。

離開台灣20餘年，李大維一直走在創業路上。如今，他的深圳開放創新實驗室包括開放創新中心、創業加速器等功能板塊，致力於發展、挖掘全球創客項目及產品。

對於台灣青年創業，他認為最重要的是打開世界觀，放眼全球創業環境。「一定要走出來，全世界的創客都在利用深圳成就夢想。從1到1000的過程，深圳是必經之地。」李大維說。

台灣青年將目光投向大陸，大陸青年也在將視野闊至台灣。中芬設計園裡聚集的許多大陸設計團隊，不僅在自身領域開拓業務，還積極赴台參加展會及設計賽，與台灣同行交流。

在園區內從事工業設計的大陸青年田野認為，台灣的設計行業、特別是文創產業走在大陸前面，但大陸的追趕進度在加快，優秀設計產品不斷湧現。田野和創業夥伴將設計和推廣結合，從而獲得利潤最大化。他們希望將設計與成熟的產業相結合，使產品性能得到提升，優化用戶體驗感。

在團隊的努力下，他所在的公司設計的產品獲得了包括台灣光寶金獎、台灣金點獎等重大設計獎項。年輕的創客們用自己的熱情將理想照進現實。(完)