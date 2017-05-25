？？？？大亞灣核電基地 資料圖 攝

中新網深圳5月25日電 (鄭小紅 徐曉美)中廣廣核集團(簡稱：中廣核)第五屆「8·7公眾開放體驗日」免費婚紗攝影活動啟動儀式25日在大亞灣核電基地舉行。

此次面向公眾的免費婚紗照拍攝體驗活動，在中國核電企業中屬首次。中廣核新聞發言人黃曉飛在活動現場表示，向全國徵集30對幸運夫妻，到大亞灣核電基地免費拍攝婚紗照，是中廣核今年的「8·7公眾開放體驗日」的「新玩法」，30對幸運夫妻在2天1夜唯美婚紗照拍攝之旅將獲全程免費。即日起，該活動的官方網站正式上線，接受全國公眾報名。

美麗的大亞灣核電基地 資料圖 攝

美麗的大亞灣核電基地 資料圖 攝

「8·7公眾開放體驗日」是中廣核連續多年打造的公眾溝通品牌活動，至今已連續舉辦五年，在中國核工業領域有著較大的影響力和知名度。

據介紹，與以往的「8·7公眾開放體驗日」不同，今年增加了更多公眾互動體驗的活動，以「牽手一生一次把事情做好」免費婚紗照攝影活動為主，讓公眾通過婚紗照攝影活動欣賞大亞灣美景，了解核電文化，讓更多的公眾了解和認可核電是安全、經濟、清潔、環保的能源。

中廣核是中國最大的核電運營商和全球最大的核電建造商，自成立以來，累計向社會提供清潔能源電力超過9000億度，等效於節約標煤消耗量2.87億噸，減少二氧化碳約7.4億噸，環保效應相當於種植約200萬公頃森林。中廣核旗下的大亞灣核電基地位於深圳市大鵬半島，有中國最美核電基地的美譽，自投產以來一直安全穩定運行，為香港和珠三角地區的經濟社會發展和環境保護作出了突出貢獻。

本屆「8·7公眾開放體驗日」活動為期三個月，將於今年8月7日在大亞灣核電基地舉辦「大亞灣核電站開工三十周年紀念暨最美核電婚紗照評選」頒獎活動。(完)