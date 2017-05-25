據國家發改委官網5月25日消息，為貫徹落實國務院關於清理規範涉企收費工作的總體部署，進一步減輕企業負擔，國家發改委已於日前取消公民身份認證服務收費政府定價。

根據國家發改委的通知，取消政府定價后，具體收費標準由公安部所屬全國公民身份證號碼查詢服務中心按照公平、合法和誠實信用的原則，與用戶協商確定。

通知還要求，取消為落實國家強制性實名制要求對企業收取的公民身份認證服務收費；降低人口信息開發服務費標準，收費標準由每次50元調整為25元；按規定向國家機關、社會福利公益機構和公民提供的服務不得收取費用。