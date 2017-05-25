國家外匯管理局綜合司關於部分企業、個人

外匯違規案例的通報

2016年以來，國家外匯管理局緊緊圍繞黨中央、國務院工作部署，積極服務實體經濟，便利跨境貿易投資，加強外匯市場監管，依法嚴厲查處各類外匯違法違規行為，維護健康良性外匯市場秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務院令第492號）等相關規定，現將部分企業和個人外匯違規典型案件通報如下：

案例1：寧波大程國際貿易有限公司逃匯案

2015年8月至9月，寧波大程國際貿易有限公司勾結境外多家公司，使用其他公司作廢提單，虛構轉口貿易合同，訂立高於市場價5倍至20倍的交易價格，先後15次向境外非法轉移資金，金額合計1.19億美元。

該行為違反了《外匯管理條例》第十二條和第十四條的規定，構成逃匯行為。違規金額巨大，性質惡劣，嚴重干擾外匯市場秩序，根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其作出罰款2281萬元人民幣的行政處罰。

案例2：上海大新華物流控股（集團）有限公司逃匯案

2015年1月至7月，上海大新華物流控股（集團）有限公司勾結境內外關聯公司，簽訂虛假租船合約，偽造運費發票，非法向境外轉移資金4506.90萬美元。

該行為違反了《外匯管理條例》第十二條、第十四條的規定，構成逃匯行為。違規金額巨大，性質惡劣，嚴重干擾外匯市場秩序，根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其作出罰款2075萬元人民幣的行政處罰。

案例3：杭州值遇信息技術有限公司逃匯案

2015年9月至2016年1月，杭州值遇信息技術有限公司（原名：杭州全麥電子商務有限公司）虛構進口貿易，重複使用合同和發票，以「預付貨款」名義對外支付44筆，合計3967.70萬美元，造成大額外匯資金非法流出。

該行為違反了《外匯管理條例》第十二條和《貨物貿易外匯管理指引》第三條的規定，構成逃匯行為。違規金額巨大，性質惡劣，嚴重干擾外匯市場秩序，根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其作出罰款1000萬元人民幣的行政處罰。

案例4：哈爾濱亞布力木業有限公司逃匯案

2015年4月至2015年10月，哈爾濱亞布力木業有限公司與境外公司勾結，重複使用已作廢海關進口報關單，篡改報關單金額，套用其他公司進口報關單信息，偽造對應的合同和發票，虛構進口貿易，向境外非法轉移資金1892萬美元。

該行為違反了《外匯管理條例》第十二條、第十四條和《貨物貿易外匯管理指引》第三條的規定，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其作出罰款293萬元人民幣的行政處罰。

案例5：達明電子（常熟）有限公司逃匯案

2015年8月，達明電子（常熟）有限公司為逃避銀行真實性審查，重複使用7份發票，分別在兩家銀行非法向境外轉移資金382萬美元。

該行為違反了《外匯管理條例》第十四條和《貨物貿易外匯管理指引》第十五條的規定，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其作出罰款117萬元人民幣的行政處罰。

案例6：廣東籍車某逃匯案

2015年12月至2017年1月，廣東籍車某為實現向境外轉移資金目的，逃避監管，將其人民幣資金多層分散划入劉某等84名個人的賬戶，再利用該84名個人年度購匯額度，冒用因私旅遊、贍家款等名義，將435.52萬美元違規匯至車某在澳大利亞及香港的個人賬戶。

車某非法向境外轉移資金的行為違反了《個人外匯管理辦法》第七條的規定，構成逃匯行為，性質惡劣。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其作出罰款100萬元人民幣的行政處罰。

案例7：山東籍趙某非法套匯案

2015年2月至12月，山東籍趙某為實現大額兌換外匯目的，將公司賬戶內資金分散划入41名員工個人賬戶，利用這些員工個人購匯額度通過網銀辦理購匯，再組織人員將所購外匯分439筆全部提取現鈔后歸集存入趙某個人賬戶，轉為定期存款，合計204.68萬美元。

該行為違反了《個人外匯管理辦法》第七條的規定，構成非法套匯行為。根據《外匯管理條例》第四十條，對其作出罰款70.58萬元人民幣的行政處罰。

案例8：廣東籍梁某非法買賣外匯案

2014年11月至2016年10月，廣東籍梁某為實現逃稅目的，將出口貿易貨款2403萬港元分82筆劃轉至地下錢莊境外賬戶，後由地下錢莊向梁某及其親屬境內賬戶分94筆劃入1956萬元人民幣。

該行為違反了《個人外匯管理辦法》第三十條的規定，構成非法買賣外匯行為。數額巨大，違規性質惡劣，嚴重干擾外匯市場秩序，根據《外匯管理條例》第四十五的規定，對其作出罰款58.66萬元人民幣的行政處罰。

案例9：河南籍婁某非法買賣外匯案

2016年3月，河南籍婁某為實現非法向境外轉移資金目的，多次向地下錢莊控制的11名個人賬戶打入資金710萬元人民幣，由地下錢莊將該資金兌換成外匯匯至婁某指定境外賬戶，金額合計142.6萬澳元。

該行為違反了《個人外匯管理辦法》第三十條的規定，構成非法買賣外匯行為，干擾外匯市場秩序。根據《外匯管理條例》第四十五規定，對其作出罰款23.5萬元人民幣的行政處罰。

案例10：山西籍耿某個人分拆逃匯案

2016年2月至2016年6月，耿某為達到向境外非法轉移資產目的，將其人民幣資金分散打入31人的個人賬戶，再利用31名個人的年度購匯額度，通過網銀兌換成外匯，集中匯至耿某控制的香港個人賬戶，金額合計1178萬港元。

該行為違反了《個人外匯管理辦法》第七條的規定，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其作出罰款15萬元人民幣的行政處罰。（完）