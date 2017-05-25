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中新經緯客戶端5月25日電 近日，多家網路媒體及自媒體發文稱，ofo在14座城市遭清退，ofo官方25日予以駁斥，稱已掌握充足證據，將對安卓網、亞訊車網、公會界、自媒體小板凳等4家網站及自媒體提起訴訟。

ofo稱，5月22日，亞訊車網和安卓網發佈《共享單車指導意見：強化車輛管理，摩拜迎政策利好 ofo被14城清退》的不實信息，對ofo進行惡意詆毀，以此達到抬高其他共享單車品牌的目的。同日，自媒體小板凳以《交通部新規前ofo已退出10餘個城市 只投放不管理老路行不通》為題發帖，造謠ofo被多所城市全面清理，惡意詆毀ofo公司，抹黑其在運營管理方面的投入和成果。

5月24日，公會界發佈《交通部指導意見推倒野蠻投放多米諾骨牌，ofo在14城遭遇清退》，假借交通部指導意見發佈之際對ofo進行造謠，混淆視聽，惡意炮製ofo的相關謠言。

ofo表示，這些網站及自媒體杜撰、發佈惡意詆毀的同時，蓄意將ofo與同行業其他單車企業做對比，對ofo進行全盤否定和抹黑，其背後動機十分可疑。

ofo認為，此次部分網媒通過謠言對ofo進行抹黑，情節極為惡劣，對ofo小黃車的商譽均造成嚴重的不良影響，已經構成利用信息網路侵犯名譽的重大侵權行為。ofo方面已掌握充足證據，將依法對涉事網站和相關人員提起訴訟，並向網信辦舉報。

據ofo官方數據，目前，ofo小黃車已在全球4個國家100個城市運營。(中新經緯APP)

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