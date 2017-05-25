今日市場

集合競價，除新股外僅萬通地產、杭州園林、金石資源漲停，但跌停多達14家，且多是連板。開局不是很好，但杭州園林、金石資源能連板算是給了市場一絲希望。開盤兩市小幅低開后，隨著石化機械快速漲停，在雄安板塊中激起一波跟風，不過還沒來得及大幅擴散，以保險為首的漂亮50標的股就上場表演，中國平安、招商銀行、浦發銀行等大漲，權重大幅拉升，吸金效應太強，題材紛紛回落，漲停的石化機械和森特股份也炸板了，兩極分化加劇，早盤整個市場處於賺指數不賺錢的局面。

午後券商也加入上攻陣營，指數在幾大權重合力推動下突破了年線，擺脫近期上下皆難的尷尬局面，一根長陽也把反彈的基調確定下來，小票開始活躍起來。率先啟動的是易尚展示、三川智慧等創業板個股，逐步擴散到其它題材。北京科銳漲停，極大的提振雄安板塊的士氣，中環裝備、盾安環境、太空板業等雄安人氣股紛紛跟風上板，盤面的賺錢效應迅速被點燃，資金快速殺向雄安板塊。不過到尾盤資金並未繼續大力在題材上加碼，反而回到權重上對指數加以鞏固，為了加強投資者信心，也真是用心良苦。

今天整個市場的賺錢效應最終還是集中在雄安板塊，今天漲停的個股基本都是近期才被挖掘出來的，炒的邏輯還是新+低+小流通，反彈期間大家不妨繼續沿這個邏輯挖掘。

明日走勢

昨天對於大盤我講到今明兩天要做到兩點，一是補量，二是收到3080點上方，否則下周堪憂。今天一步完成，且超預期的一步到位突破了年線的壓制，成功收復3100點，技術上以長陽確認雙底結構，反彈有望延續。不過今天的突破有突襲的成分，所以短期可能還有回踩確認的動作，但不破3080點不影響反彈格局。近期殺跌對人氣的打擊比較大，光靠權重拉指數難以穩定人心，還是需題材製造賺錢效應，接下來題材股有望繼續發力。明天還是重點關注雄安板塊的機會，可從新+低+小流通這一邏輯挖掘。另外壽仙谷三連板對次新股有一定的積極帶動作用，關注新開板和超跌次新的短線機會。