新華社北京5月25日電（記者李松、陳聰）國家食品藥品監督管理總局日前發佈通告稱，近期食葯監總局組織抽檢嬰幼兒配方乳粉214批次，抽樣檢驗項目合格的產品213批次，不合格產品1批次。

根據通告，長沙市高新技術產業開發區妙趣延龍母嬰用品店銷售的標稱湖南展輝食品有限公司生產的金裝嬰兒配方奶粉（1段），阪崎腸桿菌3次檢出值分別為0、檢出、0，不符合標準規定的3次檢測結果均不能檢出的要求。

對抽檢中發現的不合格產品，長沙市食品藥品監督管理局已監督生產企業查清了產品流向，召回了不合格產品，並對該企業進行立案調查；已要求經營企業配合生產企業開展召回工作，控制風險，並對涉案經營企業立案調查。

據了解，阪崎腸桿菌是存在於環境中的一種條件致病菌，可能對0-6月齡嬰兒，尤其是早產兒、出生低體重兒以及免疫力缺陷嬰兒存在較高健康風險。