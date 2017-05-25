全國查出冒領社保待遇金額7.6億元北京新浪網 (2017-05-25 19:44)
新華社北京5月25日電（記者徐博、齊中熙）人力資源和社會保障部25日發佈消息稱，2012年至2016年，共查出冒領社會保險待遇金額7.6億元，追回到賬7.1億元。
近年來，我國加大了社保待遇領取核查和稽核工作力度，2012年至2016年，全國實地稽核五項社會保險共查出少繳社會保險費153億元，補繳到賬144億元。
同時，稽核查出大量違規行為，涉及多家醫療、工傷和生育保險定點醫療機構和定點零售藥店，違規金額21.3億元，追回金額20.7億元（含罰金）。
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