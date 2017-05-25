新華社北京5月25日電（記者周瑋）數十位中國與阿拉伯國家圖書館界人士日前會聚中國國家圖書館，共商圖書館資源共知共建共享。

在京舉行的第二屆中國與阿拉伯國家圖書館及信息領域專家會議上，來自中國和埃及、伊拉克、約旦、科威特等阿拉伯國家圖書館界代表圍繞「中阿圖書館資源的共知共建與共享」主題，就如何促進圖書館與信息技術的關聯發展等問題進行了探討。

中國和阿拉伯國家各圖書館都擁有豐富的館藏資源，這些珍貴資源承載了各國豐富多彩、獨具特色的多元文化。中國文化部對外文化聯絡局局長謝金英表示，當今，圖書館事業發展已步入數字化建設時期，走向信息共享的階段。在這樣的時代潮流中，中阿地區各國圖書館的同仁們，應著力加強務實合作，攜手應對共同面臨的機遇與挑戰，為將中阿悠久而燦爛的歷史文化在世界範圍內發揚光大做出更多的貢獻。

中國國家圖書館館長韓永進說，我們熱切希望在中阿圖書館及信息機構之間建立更加牢固的長期戰略合作關係和定期交流互訪機制，共同推進「絲綢之路圖書館聯盟」建設，聯合實施「中阿數字圖書館」項目，圍繞文獻信息資源共建共享、傳統文獻保存保護與開發利用、數字圖書館服務、專業技術人才培養等重點領域，開展廣泛深入合作，帶動中阿各國圖書館界及信息行業的共同進步，為促進中阿文化交流傳播做出積極貢獻。

本次會議是文化部絲綢之路系列文化論壇活動之一。會議期間，中方和阿方分別介紹了「中阿數字圖書館」合作項目進展，網站以展示中阿雙方優質數字資源為主要內容，中國國家圖書館首批導入了300多種中國古代和現代文獻、視頻、音頻、圖片等資源。