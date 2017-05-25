新華社北京5月25日電（記者李松、陳聰）記者從國家食品藥品監督管理總局了解到，食葯監總局近期組織對多參數患者監護設備1個品種41台的產品進行了質量監督抽檢，發現9台醫療器械產品不符合標準。

根據通報，深圳華騰生物醫療電子有限公司生產的1台多參數監護儀，心電監護設備的非正常工作指示不符合標準規定；北京鑫德恆瑞科技發展有限公司生產的1台多參數監護儀，連續漏電流和患者輔助電流（正常工作溫度下）、心率的測量範圍和準確度、心電監護設備的非正常工作指示；江蘇康尚生物醫療科技有限公司生產的1台多參數監護儀，心率的測量範圍和準確度不符合標準規定。

其他不符合標準的產品信息，已在食葯監總局網站上公佈。

食葯監總局強調，相關醫療器械生產企業應對不符合標準規定產品、不符合標準規定項目進行風險評估，根據醫療器械缺陷的嚴重程度確定召回級別，主動召回並公開召回信息。企業所在地省級食品藥品監督管理部門如發現不符合標準規定醫療器械產品對人體造成傷害或者有證據證明可能危害人體健康的，應採取暫停生產、進口、經營、使用的緊急控制措施。