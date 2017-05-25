？？？？2017年糧食科技活動周銷區會場活動在深圳舉辦 汪慧 攝

中新網深圳5月25日電(記者 鄭小紅)國家糧食局副局長曾麗瑛25日在此間表示，國家糧食局將通過實施優質糧食工程的「中國好糧油行動」，優化糧食供求結構，實現糧食供給從解決城鄉居民「吃得飽」到滿足「吃得好」的轉變。

2017年糧食科技活動周銷區會場活動在深圳舉辦 汪慧 攝

2017年糧食科技活動周銷區會場活動在深圳舉辦 汪慧 攝

當天，2017年糧食科技活動周銷區會場活動在深圳舉辦。曾麗瑛說，「不愁吃得飽，更想吃得好」，這是目前國人的普遍心聲。「中國好糧油行動」將通過制定發佈優於現行國家及行業標準的中國好糧油系列標準、加強優質糧油品質測報和測評、推進優質糧油基地建設等措施，促進糧油產品提質升級，提高綠色優質糧油產品的供給水平，滿足城鄉居民消費升級需求。

據了解，2016年中國糧食產量達到12324.8億斤，比1978年翻了近一番，人均糧食佔有量達到891斤。不僅成功養活了自己，還為區域和全球糧食安全做出了貢獻。目前中國保障糧食安全的重心已經從數量安全轉向數量質量並重。糧食供求矛盾由數量不足轉變為結構性矛盾突出，特別是優質糧食產品供給明顯不足。

深圳市民在活動現場品嘗大米飯 鄭小紅 攝

深圳市民在活動現場品嘗大米飯 鄭小紅 攝

曾麗瑛說，通過實施「中國好糧油行動」，還有助於合理調整糧食種植結構，促進農民增收、企業增效，在更高水平上保障國家糧食安全。同時對於建立優質優價市場交易機制和市場環境，構建現代糧食流通產業體系，將起到重要作用。

據了解，今年糧食科技活動周以「發展糧油科技、增加優質產品、保障主食安全」為主題，由國家糧食局、中國科協、國家食品藥品監督管理總局、全國婦聯主辦，活動周內，除了安徽小崗村產地會場、河南工業大學科研機構會場、深圳「中國好糧油行動」會場和兩個企業開放日活動會場之外，覆蓋全國的中國好糧油科普進校園、進企業、進軍營活動也同期全面展開。

深圳會場的活動圍繞好產品、好主食，開展面向廣大消費者的糧油食品科普宣傳，糧油企業展示地方名特優糧油產品，宣傳加工技術、品質控制和管理技術，並邀請中國工程院院士王隴德舉辦糧油營養健康講座，普及糧油膳食知識。來自全國各地的近百家糧油企業到場參展，吸引上千深圳市民參與。(完)