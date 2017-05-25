牛熊交易室復盤發現，在近期的監測數據中，有14股漲幅超5%；牛熊交易室按漲幅列出個股，並對有特色的個股做簡要點評。

從監測數據情況看，出現在融資監測數據中的個股數相對較多；從流通市值情況看，3隻流通市值超千億的個股上榜，大盤股起舞；銀行、非銀金融和房地產個股表現較強。

榜單中的個股新城控股曾出現在2017年3月21日的融資監測數據中；新城控股當天的融資買入變化為20.23%，登融資餘額變化榜榜首，其餘個股的融資買入變化率都不到15%；融資客在3月份對其關注度極高，便對其有所關注。

新城控股是一家房地產開發，總市值392億，流通市值122億。從股東人數情況看，近一年來股東人數逐步下降，籌碼持續集中；從十大流通股東情況看，公司被7個全國社保基金和2個證券投資基金關注。公司一季度歸屬凈利潤0.42億元，同比增長121.82%，業績優異。

從研報情況看，新城控股1-4 月銷售大幅增長，拿地節奏保持平穩，公司本輪戰略布局優異，為未來幾年高成長奠定堅實基礎。公司深耕長三角區域，2016年長三角地區的銷售佔比超過80%；憑藉優異的逆周期拿地能力，積極在核心一二線及強三線拓展土地，受益本輪樓市復甦，銷售高增長及土地升值為公司業績釋放和盈利能力提升奠定基礎；同時公司積極探索輕資產運營模式，加快商業地產項目現金流回收。實施股權激勵計劃綁定管理層利益，業績高增長的解鎖條件亦彰顯對中長期發展信心。

整體看，新城控股一季度業績大增、拿地節奏平穩、在金融領域不斷創新拓展、股權激勵計劃促進公司內生髮展動力，公司未來業績增長可期；當前股價處於低位，融資資金、社保基金和證券投資基金的介入側面反映當前股價相對合理。後續投資者可從牛熊交易室的監測數據中挖掘優質個股，或有驚喜。

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