最美新湖三月天。每年三月，新湖地產項目所在的城市，都會迎來一場鬱金香盛宴。已連續舉辦了六屆的新湖鬱金香花博會，規模逐年遞增。這是新湖蓬勃向上的企業實力最感性的展示。

▲第六屆新湖鬱金香花博會·上海

新湖的實力，還有理性的驗證：在剛剛公佈的「2017滬深上市房企綜合實力TOP10」榜單中，可以發現：新湖中寶作為唯一一家來自浙江的房地產企業，排名第八。這是一份極具含金量的榜單，由國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所和中國指數研究院三家研究機構組成評審團，圍繞入圍企業的經營規模、財富創造能力、投資價值和財務穩健性等多個方面，綜合評測得出。

值得一提的是，這是新湖第三次入選該榜單，去年的排名是第九。

『 環上海都市圈布局發力 』

2016年，作為新湖戰略轉型的重要組成部分的「環上海都市圈」的戰略布局，取得了實質性的進展。

▲上海新湖·明珠城實景圖

2016年，位於靜安區的新湖·青藍國際一期開盤就受到熱捧，全年銷售收入約50億元；2017年以來，新湖的其他幾箇舊改項目，也均有重大突破，其中，新湖·青藍國際二期已基本完成拆遷工作，18萬平方米的建築體量進入待開發階段；蘇州河畔的新湖·明珠城三期四標段拆遷工作也已進入尾聲，待開發的房產項目總建築面積約20萬平方米。而新湖新近獲得的三箇舊改項目——豫園旁的亞龍古城項目、乍浦路項目以及瑪寶項目，也都已順利進入前期拆遷準備和設計論證階段。

▲新湖環上海都市圈戰略

未來，新湖在上海內環的待開發項目建築面積達到了184萬平方米，預計總銷售金額約2000億元。

與此同時，以上海內環為圓心，新湖在上海都市圈和環繞上海的長三角城市帶上，進行了前瞻性的戰略布局，未來規劃開發的項目建築面積，分別達到了680萬平方米和1400萬平方米。至此，新湖成功完成了地產業務向一、二線城市集中的戰略轉移。

『 品質六藝抒寫地產情懷 』

而新湖堅守的「築品」精神，則讓他的產品在「高周轉、控成本」的地產白銀時代，閃爍不一樣的光芒。

通過多年的磨礪與雕琢，新湖沉澱而成的「品質六藝」，涵蓋了建築工藝、園林景觀、精裝家居、智能環保、公共空間和花樣生活六大人居體系，呈現「匠、美、工、新、禮、樂」的傳統之美，同時又糅合了創新的設計理念，是新湖全流程、全周期的生活營造能力最好的展現。

▲上海新湖·青藍國際效果圖

上海新湖·青藍國際一期，正處在交付前最後一輪產品打磨階段。前期亮相的四套樣板房，以全閉合式的「七大精裝系統、63個人性化細節」，通過對收納、廚房、照明、衛浴、安防、定製化、人性化等體系的整合，形成一整套適用於全生命周期的生活體系，震撼了上海灘。在這套精裝系統背後，是新湖對上海傳統人居與現代生活細節，歷經多輪的洞察與探討。

如今，青藍國際的整體立面及園林景觀也已基本呈現，在它身上，你可以看到上海外灘萬國建築群的影子：米黃色的石材、精心打磨的銅飾線條、開闊高企的入戶門廳，以及外立面閃爍著金屬光澤的鋁板，都是它「致敬滬上」的方式。

▲上海新湖·青藍國際樣板房實景圖

在中國地產行業的品質高地杭州，新湖開發的幾個代表項目也同樣令人驚嘆。未來科技城腹地的新湖·菲林，是城西科創產業帶上的山居生活典範。秉承「依山而建，依山而居，依山而得趣」的建築理念，新湖菲林的洋房擁有0.78的超低容積率，遠低於同區域的眾多排屋項目。3000平方米的緩坡草坪，是新湖為業主獻上的詩意生活空間。而其創新型的戶內空間，更是給出了90方四房、120方五房的極致配置，做到裡外尺度都寬綽舒適。

▲杭州新湖·菲林實景圖

良渚秘境中的新湖·香格里拉，周邊五山環抱、內嵌300餘畝天然湖泊，空氣、水質、土壤、噪音等指標，均可媲美自然保護區。為了尊重自然，新湖甚至將原本計劃開發、價值不菲的湖心半島全部保留了下來，沒有在上面造一幢房子，最終，在自然生態保護與人居舒適尺度之間找到了平衡。其在售的璞墅組團，地處園區240畝藍月湖的湖岸線東面，戶均佔地1.3畝，開闊的尺度在整個大城西片區都屬罕見。

▲杭州新湖·香格里拉實景圖

類似的案例還有很多。在民營經濟發達的江浙滬地區，新湖打磨出了一座座品質住區，以建造一座安全美觀的房子為起點，以提供一種健康舒適的生活為終點。堅守匠心的品質營造，為新湖贏得了市場和客戶的青睞。

▲樂清新湖·海德公園實景圖

『？資本實力支撐築品精神 』

在追求品質的背後，是新湖強大的資本實力。

年報公佈的數據顯示，2016年度，新湖營業收入136.3億元，同比增長近20%，創歷史新高，近5年復合增長率達11.7%。實現凈利潤58.39億元，同比增長403.02%，公司每股收益0.66元，平均凈資產收益率24.37%；2017年第一季度，新湖的業績較去年同期更是有大幅增長，實現凈利潤3.80億元，同比增長236.79%。

▲新湖中寶2012-2016年營業收入及凈利潤走勢圖

與此同時，駕馭資本多年的新湖，繼續保持融資渠道暢通、並進一步優化了債務結構。至2016年末，新湖各類融資全年加權平均融資成本 6.69%，公司債務結構更趨穩定。2016年，新湖的有效資產負債率僅為 61.26%，預收款項達 133.30 億元，負債率繼續保持在行業較低水平，企業經營穩健性良好。

▲新湖中寶2011-2015年資產負債水平走勢圖

今年年初，新湖中寶還開創性地在境外發行了企業信用債，這次發債，成了資本市場的一次標杆性事件：系境內房企首次在境外大規模發債；同等信用評級發行利率最低；參與路演機構數量眾多、參與簿記報價機構近200家、獲得逾七倍的超額認購；高盛資管、貝萊德、藍灣等國際知名機構參與認購。

▲新湖中寶互聯網金融生態鏈架構

未來，新湖在做好地產主業的同時，仍將繼續發力金融科技，實現地產和金融科技的雙主業戰略，逐步向金融+地產產業生態的綜合性產融結合企業延伸，構建多元發展增長模式，提升公司價值。

地產與金融的全方位融合，在新湖身上得到了很好的展現。

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