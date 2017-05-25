新華社「向陽紅09」船5月25日電（記者劉詩平）「蛟龍」號載人潛水器25日在馬里亞納海溝成功找到一年前因特殊情況留在了6300米大洋深處的采水器，「大海撈針」的故事變為現實。

「在距離水面6300米的大洋深處，成功回收在深海停留了一年的Gas-tight采水器（氣密性保壓序列采水器），這在國際上也是罕見的，充分體現了『蛟龍』號的精確作業能力、潛航員的駕駛水平和各方面配合的默契。同時，已經在海底保存了一年的水樣，與這次採集的水樣正好可以對比研究。」剛從深海回到船上的本航段首席科學家彭曉彤說。

據參與了去年采水器布放的國家深海基地管理中心高級工程師高翔介紹，去年進行的中國大洋37航次第二航段，「蛟龍」號118潛次和120潛次在馬里亞納海溝成功布放和回收過這種類型的采水器。當第122潛次再次布放采水器，擬於該航段最後一個潛次——123潛次進行回收時，受當時颱風生成影響，潛次臨時取消並返航。

「時隔一年，能否順利找到充滿了未知，因為『蛟龍』號的超短基線定位系統的精度誤差據測算為40米左右，而『蛟龍』號的水下可視範圍僅8-10米；海底地形全是沉積物，沒有方向感。不過，與我們設想的差別不大，經過個把小時的尋找，終於如願以償。」本潛次潛航員傅文韜說。

下潛之前，為找到這個采水器，本航段現場指揮部對潛次的方案設計和實施做了精心布置，下潛團隊對上次布放作業視頻潛水器數據和艙內記錄進行了仔細研究，潛水器母船「向陽紅09」船嚴格按方案操船，水面技術團隊和海底潛航員密切配合，克服了水聲通訊和定位系統不暢的困難，從大洋深處終於將采水器這根「針」撈了回來。

本航段現場總指揮鄔長斌說，「蛟龍」號能夠在6300米的大深度順利找到並回收一年前布放的科學設備，創造了世界載人深潛的新紀錄，驗證了「蛟龍」號大深度定點搜尋的能力。同時，也充分顯示潛航員操作水平日益精湛。

本次下潛是中國大洋38航次第三航段「蛟龍」號的第2次下潛，也是繼5月23日在世界最深處馬里亞納海溝進行今年首潛后的第二次下潛，最大潛深6300米，帶回了一些水體、沉積物和岩石樣品。