（中央社華盛頓25日綜合外電報導）北韓到底是不是本月稍早勒索病毒肆虐全球電腦網路的幕後黑手，現仍是熱議話題。資安人員說，此次的惡意軟體並無國家級特徵，另有專家則說，北韓根本是為了錢所以這麼做。



法新社報導，分析家發現，這次攻擊全球網路的「想哭」（WannaCry）病毒蠕蟲和其他可歸咎北韓的惡意軟體有相似性。



賽門鐵克公司（Symantec）本週說，根據共同的分享程式碼，這次網攻「十分可能」與Lazarus駭客集團有關，而許多人認為Lazarus就在北韓。



俄國資安公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Labs）及其他公司也都指出，這可能與北韓有關。



儘管證據並不充分，而且北韓駐聯合國大使也強烈否認，但某些分析家指出，北韓看來是可能的嫌犯之一，因為駭客經常會隱藏或扭曲他們的真實身分。



賽門鐵克研究人員說，雖可能與北韓有關，「想哭」攻擊「沒有國家級行動的特徵，而較像典型網路犯罪活動」。



美國國防部及國土安全部官員、目前在華府任職顧問公司的班達（Paul Benda）說：「顯而易見，這是北韓為了賺錢所做出的勾當。」



「他們現在受制裁，需要大筆現金。」10560525