手機市場趨於穩定，研究機構 Gartner 發布數據， 2017 年第一季全球手機出貨量約3.8億台，相對2016年同期成長9.1％，但相對2016年第四季出貨量4.3億台相對減少，出貨量排比三星第一位，蘋果則在第二位。

蘋果與三星戰爭一直持續， 2016 年第四季，蘋果賣出 7703 萬台手機，排名第一位，但 2017 年則下降至 5199 萬台，排名第二位，三星則是在 2016 年第四季賣出 7678 萬台手機，排名第二位， 2017 年第一季則是 7867 萬台，排名第一位。

另一方面，大陸手機出貨量急起直追， 2017 年第一季，華為賣出 3418 萬台手機，全球銷量排名第三位， OPPO 賣出 3092 萬台手機排名第四位， vivo 賣出 2584 萬台手機排名第五位，大陸手機品牌強勢到超越全球其他廠商。

Gartner 研究負責人 Anshul Gupta 表示，不論蘋果與三星，比較2017年與2016年第一季，全球出貨量都有下降趨勢，但華為與小米都大幅成長，尤其OPPO在2016年第一季，賣出約1611萬台，成長幅度相當大。