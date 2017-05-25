作者：快訊

從「國家大數據產業發展集聚區」到「國家大數據綜合試驗區」，大數據在貴州經歷了萌芽到成長壯大的過程。2015年12月，首個國家大數據產業發展集聚區「落戶」貴州，自此，貴州大數據產業先行先試，風生水起。2016年2月，貴州獲批建設首個「國家大數據綜合試驗區」。作為西部欠發達的省份，貴州省的大數據發展在探索中不斷走向成熟。

2016年G20杭州峰會之後，「數位經濟」成為熱詞。習近平總書記在峰會上提出，要把握創新、新科技革命和產業變革、數字經濟的歷史性機遇，提升世界經濟中長期成長潛力，這一論述隨即成了業界和學界的關注焦點。遠在西部的貴州，抓住了「數位」這一時代機遇，先行乘上了數位經濟的專列。

夯實基礎 築實數位經濟航船

在貴州，傳統產業產能過剩，新舊形態產業不協調。過去「煙酒煤電」四個產業佔據了全省工業總量的60%以上，在國家調整產業結構的大戰略新常態下，貴州傳統產業結構受到了很大的挑戰。調整產業結構，發展新業態，是貴州實現脫貧攻堅，全面同步小康的必要舉措。

發展大數據，成了貴州發展的歷史性選擇。

貴州擁有改革發展的天然優勢。冬無嚴寒、夏無酷暑、空氣清爽、地質構造穩定、罕見地震、颱風等自然災害，為發展提供了保障；煤炭儲量豐富，電力資源充足，降低了企業運營成本；交通便利，已實現縣縣通高速，是西南重要的陸路交通樞紐。

貴州利用先天的優勢，不斷完善基礎設施建設，為大數據的發展鋪平了道路。

數位網絡基礎設施建設加快，關鍵網絡能力明顯提升，支撐數位經濟發展的網絡環境和用戶基礎明顯改善。2016年，貴陽·貴安國家級互聯網骨幹直聯點獲批建設。「滿格貴州」、「光網貴州」、「寬帶鄉村」等工程實施。互聯網交換中心建成運行。「光網貴州」新增光纜長度12.03萬公里，「滿格貴州」新建3G/4G基站1.65萬個。 「十二五」期末，貴州行動電話普及率達90%，互聯網網民數達到1300萬人。

基礎設施不斷完善，成功吸引了國內外知名企業入駐貴州發展，高通、聯想、華為、騰訊、印孚瑟斯等一批世界或國內500強企業落戶貴州，給貴州大數據產業的發展注入了新鮮血液。

較於全國其他地區，貴州開創了多個全國率先。2016年，頒布了《貴州省大數據產業發展應用條例》，這是全國首個省級大數據地方法規；獲批建設首個國家大數據（貴州）綜合試驗區；被授予「中國南方數據中心示範基地」稱號，是首個獲批的數據中心示範基地；成立了省大數據發展管理局，這是全國首個直屬省政府正廳級大數據發展管理機構……貴州趕著大數據發展的翻湧之勢，領航在大數據發展的洪流之中。

找準方向 揚起數位經濟風帆

大數據是一種工具，是一種理念，更是一個時代。在貴州省政府副秘書長、省大數據發展管理局局長馬寧宇看來，發展大數據，目的在用。推動大數據在政治、民生、商業等方面的使用，是當前大數據發展的主要方向。

數據共享開放平台促進了數據的交換和使用，數據應用中心、雲平台的建立更是推動了數據在智慧城市、智慧交通、智慧能源、智慧醫療、智慧環保等方面的應用。

截至2016年底，「雲上貴州」系統平台已承載251個應用系統，集聚了7萬GB數據。數據共享開放實現突破，雲上貴州政府數據共享交換平台完成升級改造，實現353個數據資源目錄的梳理和170個數據集上雲。108家網站與省政府門戶網站實現數據交換，數據開放平台已提供110項可供下載的數據集。

大數據的快速發展催生了共享經濟、互聯網金融、網絡新媒體、導航服務、電子商務、呼叫中心等一批新興服務業態，不斷豐富數據資源的應用模式和種類。

「貨車幫」作為貴州唯一的獨角獸企業，連接了貨車和貨物，利用公安數據認證了43萬貨主和260萬貨車司機，通過建立綜合服務平台，讓司機找得到貨，貨主找得到車，減少車輛空駛近千萬公里，提高運輸效率。並衍生出貨車ETC白條業務、無車承運人保理業務等多種金融服務。

5月2日，貨車幫宣佈完成1.56億美元的B2輪股權融資。至此，貨車幫B輪融資逾2.7億美元，合約19億元人民幣。成為中國貨車服務中的領軍者。

貴安新區數位經濟產業園——未來貴州數位經濟產業的新高地，隱藏著巨大潛力，未來將是引領貴州數位經濟產業發展的重要角色。

貴安新區秉持大力發展數位經濟的理念，堅守發展與生態兩條底線，培育經濟社會發展的新動能。將數位經濟產業作為產業發展的重點方向，探索數位經濟產業發展的路徑。新區以花溪大學城為依託，打造數字經濟產業集聚區，形成「一區、兩園、三鎮、四基地」的產業生態構架，輻射面積22平方公里，建築面積200萬平方公尺，預計到2020年將形成超300億規模的數位經濟產業。

截至2017年2月，貴安數字經濟產業園已簽約企業50家，簽約面積5萬平方公尺，5月底將陸續完成入駐。

立法健制 助力數位經濟遠航

2017年2月，貴州省發佈了《貴州省數字經濟發展規劃（2017—2020年）》，明確到2020年，數位經濟增加值佔貴州生產總值的比重將達到30％以上。

規劃是全國第一部省級層面數字經濟發展規劃。基本沿用了二十國集團杭州峰會對數字經濟的定義，首次提出了資源型、技術型、融合型、服務型「四型」數字經濟。貴州省發改委2017年1月發佈的「4+1」重大工程包中就包括了653.8億元數位經濟項目。

按照規劃，貴州省將推進數字經濟集聚發展、訊息基礎設施提升、新型數字消費推廣等十大工程，加快探索形成具有數字經濟時代特徵的創新發展道路。

2017年4月，貴州省出台了《中共貴州省委 貴州省人民政府關於推動數位經濟加快發展的意見》（下簡稱《意見》），明確了貴州省要以發展數位經濟重點型態為方向，實現共享數字紅利，推動數位經濟加快發展的目標。《意見》的出台，為貴州省數位經濟的發展明確了任務，指明瞭方向。

憑借天然的優勢、扎實的基礎和立法保障，可以預見，未來的貴州將繼續以大數據為引領，著力挖掘大數據 「鑽石礦」，不斷推動數位經濟新業態的發展。（通訊員：陳媛媛 翟培聲 羅小麗）