作者：余宗翰

自從冥王星在2005年自行星行列除名後，第九大行星就成為人們心中的一個缺憾，總希望在遙遠難測的遠方有一顆Mr.9痴痴地等，等我們發現他。所以，去年2016年1月20日美國科學家康斯坦丁 貝特金（Konstantin Batygin)和麥克 布朗（Mike Brown）提出理論指出大陽系外圍可能有第九行星時，儘管未被證實、理論也未登上具公信力的科學雜誌，卻有眾多SNG車前往採訪，盛況堪比加州大地震時的採訪排場。

先說一下為何冥王星被除名

簡單一句話：太小。

冥王星在1930年被發現，是當時技術所能觀測到的最外圍大型星體，結果後來隨著科技的進步，科學家陸續在冥王星繞行的軌道上發現多顆大型天體，後來那條軌道被稱為古柏帶，而古柏帶上甚至找到一顆比冥王星更重的鬩神星，如此一來，如果你將冥王星列為第九大行星，那其他與之體積差不多的古柏帶天體是不是也要納入第十大、第十一大...

(冥王星)

總而言之，後來又因為一些其他的理由，比如冥王星的重量估值不斷縮小等等，終於在2005年的國際天文聯合會議中將冥王星自行星行列中除名。

懸缺多年的第九大行星真有可能補上？

轉眼間12年就過去了，難道真的沒有傳說中的Mr.9嗎？康斯坦丁 貝特金和麥克 布朗提出了一個理論試圖證明他的存在。

康斯坦丁 貝特金和麥克 布朗在古伯帶上發現有6個矮行星(具有行星級的質量，卻未被認定為行星的天體)其繞行太陽的近日點(在繞行軌道中最接近太陽的位置)似乎都在同樣的方向。

會造成這種現象，一是巧合，但機率只有0.007%；二是有其他未發現的天體群透過引力共同造成這種現象；三，透過電腦模擬計算，或許存有一顆質量約為地球七倍重、公轉一圈要一萬五千年的巨大天體導致上述的現象；若此假設為真，這位「神秘客」絕對有資格被列入行星的行列，成為第九大行星。

(古柏帶已知天體的分佈圖)

當然，雖然海王星也是透過計算發現的，但要證實行星是否存在仍得透過望遠鏡補捉到影像才算數，目前一切都在未定之天。

無獨有偶，去年底又出現一個新的理論論證第九大行星存在的可能性。

Caltech的一群研究生提出，太陽系中所有行星的軌道幾乎都位在同一平面上，僅彼此相差幾度而已；而這個大致的平面相對於太陽赤道面卻有著約6度的差異。為何會造成這個現象目前科學家仍無公論，但或許這6度的差異就來自於一顆質量很大的第九大行星，其質量迫使太陽系漸漸改變排列方式。

當然，說得再多都只是理論，望遠鏡的視野才是硬道理，目前也有望遠鏡願意配合尋找Mr.9了，是非對錯就交給時間去證明了。只是，想必大家都很希望Mr.9存在吧！

(圖片取自 維基百科)