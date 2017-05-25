世界銀行今天(25日)表示，世上大多數國家未能投入足夠的資金，來防範可能造成數百萬人喪生、並且嚴重傷害經濟的全球流行性傳染病。

世界銀行發表報告指出，在面臨全球流行性的傳染病時，若沒有做好準備恐將造成數十億至數兆美元的損失，大幅減少全球國內生產毛額(GDP)。

不過世銀表示，控制全球流行性傳染病(pandemic)，每人每年只需大約1美元的投資。全球流行性傳染病指的是疫情在全球範圍擴散，相對於在區域內流行(epidemic)。

這份報告是由世銀的籌資準備工作小組所撰寫。該小組主席冼博德(Peter Sands)表示，「考慮到人類生命與生計所面臨的風險規模，為籌資準備工作投入資金是非做不可的。」冼博德說，「我們必須讓它發生。」

世銀指出，近期發生的全球大流行案例，包括與嬰兒嚴重先天缺陷有關的傳染病茲卡病毒(Zika)，以及也被稱為豬流感的H1N1病毒。