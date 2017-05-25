總部設在美國加州的「火箭實驗室」(Rocket Lab)今天(25日)表示，他們已從公司在紐西蘭的發射台，發射一枚測試用火箭進入太空，不過這枚火箭未如預期抵達軌道。

「火箭實驗室」指出，公司的「電子」(Electron)火箭於今天下午4時20分(台灣時間中午12時20分)升空，並於3分鐘後抵達太空。

公司創辦人貝克(Peter Beck)透過聲明表示，「這是令人難以置信的一天。我為我們的天才團隊感到極其驕傲。」

身為紐西蘭人的貝克說，任務初期階段一切順利。他表示，「我們沒有完全抵達軌道，我們會調查原因。不過，在我們首次測試就抵達太空，讓我們取得很有力的位置。」

火箭實驗室是在上週獲得正式許可，得以在紐國北島(North Island)偏僻的瑪西亞半島(Mahia Peninsula)進行3次發射測試。公司希望在今年稍晚即可展開商業發射行動，最終達到大約每週發射一枚火箭。

公司表示，第二次試射將以抵達軌道為目標，並希望能夠滿載。

紐西蘭過去從未有過太空計畫，官員如今希望經常性發射行動，可以改變各界對這個南太平洋國家的看法，繼而帶來每年數億美元的收入。