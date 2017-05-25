台灣三星於今（25）日發布 S8 新色冰湖藍，同時表示 S8 系列上市約一個月，銷售數字相當亮眼，Note 8規格消息都還沒大量傳出， S9 就已經有今年生產傳言，外傳三星特別將 S9 研發時間提前，想更嚴格控制品質。

南韓媒體 Investor 報導， S9 研發代號很可能是「Star」， S9+ 代號為「Star 2」，顯示器與 S8 類似，消息人士指出，雖然目前時間太早，但 S9 應該也是無邊框螢幕，並非日前傳言面板折疊式手機。

三星手機在發表前，通常需要一年研發， S9 研發提前三至四個月，可能希望能有更嚴格品質管制，預計 S9 系列手機可在今年底就能量產，相對發布與開賣時間可能提前，但由於現在仍太早，一切都相當難說。

科技網站 PhoneArena 推測，S9 如果提前在年底生產，或許明年有機會提前亮相，但也有另一種說法， S9 很可能搭載高通新一代高階晶片，採用7奈米製程，預計2018年初才會量產，因此 S9 不可能提前發表。