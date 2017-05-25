記者黃村杉／新北報導

端午節即將到來，新北市立圖書館萬里分館在端午前夕特別帶了200本涵蓋文學小說、心靈雞湯、夢想勵志、休閒生活等類別的精選好書送給基隆監獄，讓獄中300收容人可以享受豐盛的端午閱讀大餐。新書一上架，收容人便急著搶先找尋自己喜歡的書。

萬里分館主任蕭千惠表示，希望透過此次「漂書到監獄」的活動，讓新北市與基隆市的閱讀合作更加密切，往後圖書館也將繼續為收容人提供免費、多元形式的閱讀服務，讓收容人也能享受充實豐富的閱讀生活。

基隆監獄典獄長吳信彥指出，收容人在監所服刑，除了放風、勞動等時間外，幾乎都在舍房裡，若能利用這些時間多閱讀，重建心靈，一定可以建立扭轉人生的契機。只是監所的書都比較老舊，今天有機會可以跟萬里分館合作，充實監獄的圖書資源，讓收容人在休息時間除了聽收音機、運動外，更能閱讀到好書。

曾擔任基隆監獄管理員，現於萬里分館服務的圖書館員翁竣霖，因為有感自己在監獄工作時，看到許多收容人生命遭受重大打擊，找不到人生方向時，會利用手邊的圖書進行閱讀，但因獄中書籍數量與類別有限，往往無法滿足閱讀需求，因此到圖書館工作後，便興起與基隆監獄合作的想法，藉由圖書館員推薦選書，幫助更多收容人可以藉由閱讀找到自己的人生方向，追求心靈的滿足。