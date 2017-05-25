記者莊漢昌／台南報導

市議員曾順良25日市政總質詢時，抨擊賴清德市長未善待台南市民，未苦民所苦，並以『一世官九代牛』諺語，勸賴清德「丈二槌要留三寸後」，要懸崖勒馬，不要玩得這麼兇殘。賴清德則回應，人在做，天在看。

曾順良說，唐代奸相李林甫在位19年，不做利益百姓的事，反倒利用權勢行惡害人，死後被仙人罰9世當牛，世世被奴役及遭殺戮，以贖罪愆。賴市長擔任台南市長之後，毫無同理心，未將市民當人民，也未苦民所苦，一意孤行，做不該做的事，導致民怨四起，當記取『一世官九代牛』諺語，有所警惕。

曾順良表示，大環境不佳，賴市長卻堅持地價稅與房屋稅雙漲，尤其房屋稅還往前追溯15年，此乃違憲，也未苦民所苦，老百姓怨聲載道。尤其南市停車場嚴重不足，賴市長卻強力拖吊，讓高雄的拖吊業者來賺市民的錢，不但未善待台南市民，更不知民間疾苦。

曾順良說，去年的登革熱疫情，台南市死了112人，其實都是冤死的，是市府的漠視所致，市議會決議請市府每位死者發撫卹金20萬元，市長卻不同意，心腸非常硬。而去年的0206大地震，震災善款非常多，但未專款專用，還扣16億元移做學校的重建，也未關心受災戶，東區的東智菜市場倒塌，同樣的災情，維冠受災戶百分之百賠償，東智菜市場受災戶卻僅拿到50％賠償，還區分A、B二種方式，根本未將老百姓當人民。

曾順良指責賴清德媚日，無視當年日本殖民台灣50年殘殺台人，尤其讓核災食品進入台南市，根本是出賣台灣。

曾順良強調，當前台南市的財政不佳，根本無力興建新市政中心，賴清德卻放風聲，引發炒地皮。而鐵路地下化還未動工，照顧住宅已施工，將來鐵路地下化工程若無法順利動工，此舉無異是圖利財團。