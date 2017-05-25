記者黃村杉／新北報導

新北市民政局率全國之先推出「役前職能教育訓練計畫」，讓等待當兵的役男不但能免費參加職業訓練證照專班，除增加未來就業競爭力，且全程參訓的役男結訓後還能優先入營，既可以紓解畢業潮造成的入營塞車問題，也讓役男能善用等待入營的時間，取得第二專長。

民政局長江俊霆表示，役男從畢業後到入伍，可能一等就是3個月到半年，想找工作也不容易，而且以往役男必須退伍後才能自費參加職訓課程，因此往往無法在退伍後就立即銜接職場。

江俊霆強調，為突破這些瓶頸，結合勞工局推出「役前職能教育訓練計畫」，針對就業市場的趨勢及缺工情形，以未具緩徵身分的常備役待入營役男為對象，開設堆高機、起重機、照服員、網頁設計、中餐烹調、烘焙食品等14類免費技術證照專班，役男最多只要花102小時，就可免費習得一技之長，增加退伍後工作機會，還可省下約2400元的學費。

江俊霆說，中餐烹調、烘焙食品向來為報名最熱門的班別，經常一開放報名就秒殺；而為因應台北港鄰近碼頭需要大量堆高機駕駛員及裝拆貨櫃物操作員，及因應老年人口增加，推動長照2.0政策的照顧服務員，起薪都有28,000以上。

民政局表示，報名參訓的役男全程參訓後，也會優先安排入營時間，甚至部分營區移防時也會優先採用有相關證照的役男。並指｢役前職能教育訓練｣相關課程時間將於7月至9月間陸續開課，6 月1日起開放報名，6月30日報名截止。