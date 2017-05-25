【台灣醒報記者鄭羿菲台北報導】端午連假（27～30日）國道夜間免收費的時段決定統一為半夜0～5時！交通部高速公路總局25日發布新聞稿表示，「原本推動『一假兩制』的國道夜間免收費政策，卻讓民眾感到混淆，為求施政簡明，統一修改。」行政院發言人徐國勇則在行政院記者會上表示，「若對民眾方便、度假更快樂，大家都樂見。」

賀陳旦去年推出「端午連假取消國道免收費」政策，但遭到民眾與立委強力反彈而收回，今年端午連假的國道收費政策原本推出兩套制度，分別是27、30日深夜0～5時，及28、29日凌晨3～5時暫停收費。賀陳旦還在23日召開記者會說明，「考量到民眾可於上半夜先補眠，中間2天的夜間免收費才訂在3～5點實施，如此也不會跟中部上午湧現的通勤車潮相撞。」

但民眾對此還是怨聲載道，於是高速公路總局25日發布新聞稿髮夾彎國道免收費政策，端午連假（27～30日）4天的夜間免收費時段，統一為半夜0～5時。高公局指出，雖賀陳部長在立院詢答及召開記者會都加強對外說明，「但民眾對『一假兩制』仍感混淆，導致民眾曲解政策原意，為求施政簡明，決定從眾如流。」

「國道免收費政策的變更，若與民眾利益、方便與度假的快樂有關，大家都樂見。」徐國勇在行政院記者會上緩頰說，政院尊重身為政策制訂與執行機關的交通部，而交通部也必然對此負上全部責任，換個角度看，政策產生改變代表這幾日交通部的主動說明，雖引起網路、媒體及民眾的批評與說法，但交通部都聽到了，因此變更政策。