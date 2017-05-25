【台灣醒報記者鄭羿菲台北報導】經濟部近期對外提出「節電大作戰」計畫，但綠色公民行動聯盟25日質疑，節電應長期推動影響民眾用電習慣，絕不是「尖峰期」才節電。台大風險中心博士後研究員趙家緯指出，去年台中、新北、桃園用電就佔總體用電的46％，政府須採不同方式推動節電，「如桃園的大型商場需加強稽核空調問題，台中則要善用民政系統推廣節電。」

台灣逐漸邁入炎熱夏季，電力是否夠用成為民眾焦點，特別是蔡政府的電力政策偏向核電陸續退場、綠電銜接，加上去年因聖嬰現象影響，創下台灣77天高溫的紀錄，進一步讓民眾擔憂電力問題，經濟部並推出「節電大作戰」，針對工業、服務業、住宅與公家機關提出「尖峰節電」措施，民間團體卻對此計劃質疑「太慢了！」

計畫倉促配套不足

「經濟部與能源局遲至4月才開始籌備節能作戰策略，導致許多配套措施都來不及與地方政府協調，如推廣、監督的方式等，相關計畫應在年初就提出。」綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰25日在「抑制尖峰用電，不能只是緊急作戰」記者會上表示，高度用電的賣場、企業等佔總用電量比70％，而低度用電的住宅等佔比30％，但低度用電者在炎熱夏季卻會超過50％。

洪申翰認為，台電推動的「需量競價」節電計畫，雖是從中央下令，但只有地方政府較了解當地的企業、住宅等用電生態，中央若不透過地方民政系統推廣節電，成效恐受限，且節電計畫實際上都是由台電推動，但對台電的利益來說是不利的，能源局必須確切地對台灣進行管考才能得知是否落實。

針對縣市加強推動

「在各縣市去年尖峰用電量上，台中市、新北市及桃園市占比最多，分別為16.3％、16％、14％，且尖峰用電量也成長了1.7％，政府須重視用電發展。」趙家緯分析，新北市、台中市主要是住宅增幅高，住戶人數增加導致夏季用電飆高，須從鄉里長等民政系統推廣節電資訊；而桃園市則是商業用戶增加，如百貨商場等，地方政府則需要加強稽核空調診斷與保養，才能達到節電效果。

「節電是讓民眾的荷包能省下不少錢的聰明方式，並非政府供電的解套。」洪申翰說，節電不是要造成民眾的不便，而是在現行用電的行為上，進一步有「聰明用電」的概念，不讓電力造成浪費，這也能解決興建核電廠造成核廢料污染、興建火力電廠造成空氣污染的問題。