（中央社記者王揚宇台北25日電）某珠寶公司李姓女總經理，取得廠商的珍珠粉樣本送驗，竟將檢驗報告轉寄給男友；公司認為她洩漏公司機密提告；台北地檢署今依妨害祕密罪嫌起訴李女。



起訴書指出，李女在民國101年1月陪老闆到菲律賓出差，了解上游廠商生產的珍珠粉；老闆認為珍珠粉有療效，有意引進台灣銷售，隔年請李女赴菲取回珍珠粉樣本送驗，分析其中是否有含重金屬等成分。



不過，李女取得珍珠粉檢驗報告後，竟未經公司同意，將電郵轉寄給男友，涉嫌洩漏公司工商祕密。



公司事後向警方提告，北檢偵查後認為李女罪嫌不足，予以不起訴，但該公司不服，聲請再議，高檢署智財分署認定李女罪證明確，命令北檢提起公訴。1060525