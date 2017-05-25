為歡慶即將到來的端午假期！唯晶數位聯合旗下《RO仙境傳說:復興》、《霹靂江湖》、《天際奇兵》、《星之島喵喵》、《三國戰紀OL》等多款熱門手遊聯合舉辦端午同樂會，將於連假期間推出「普隆德拉端午關卡」、「霹靂江湖金粽飆速慶端午」、「端午粽飄香，吃粽飲酒拿好禮」、「粽子拼圖任務」、「超級刮刮樂」…等精彩有趣的應景活動，讓大家粽子吃飽飽、戰力補滿滿，參加即有機會獲得稀有人氣英雄、拿到數不盡的端午好禮，要陪所有玩家一同開心過端午！

5 月 26 日起至 6 月 1 日 23:5 9止，《RO仙境傳說:復興》將舉辦一系列應景活動，玩家不但可以參與端午特殊活動關卡，闖關成功的冒險家即可獲得粽子、龍舟、福蛋等節慶道具，憑端午節慶道具就可於遊戲中兌換萬能碎片、神之金屬錘子、戰神精魄等眾多豐富獎勵喔!此外，在活動時間內，每日登入都有驚喜獎勵外，成功通關的玩家獎勵再加倍送。

霹靂英雄過端午，好禮藏在粽子裡！《霹靂江湖》自 5 月 29 日起至 6 月 2 日 23:59 止，玩家只要挑戰菁英副本，將可獲得隨機掉落的「剪刀」道具，利用「剪刀」將粽子剪開，就有機會獲得「橙英雄魂魄包」、「萬夫莫開令」…等豐富的獎勵外，每次拆粽還可獲得額外的獎勵積分，累積達指定積分就可以額外獲得「絕版金粽子」、「絕版銀粽子」等神秘小禮物作為獎勵。活動積分榜上有名的玩家，還有機會獲得「兵甲版葉小釵」、「素還真」等人氣英雄，以及傳奇資質英雄包、傳奇進階丹等豐富獎勵！

《天際奇兵》的艦長們請注意，貂蟬要來送禮囉！自 5 月 26 日起至 5 月 31 日23:59止端午連假期間，只要艦長們於遊戲中進行競技場、奪寶、攻略關卡副本等任務，就有機會獲得端午節限定道具《雄黃酒》、《粽子》…等道具，端午道具可兌換裝備升級的實用材料，還能超值兌換「傳說卷軸」，可在祭壇召喚強力英雄，讓艦長的隊伍戰力快速飆升！

日系可愛治癒手遊《星之島喵喵》於即日起至 6 月 5 日上午09:00止，連續14天不間斷開啟喵喵們的「端午小任務」，只要完成任務，就可以獲得完整的粽子拼圖地板、夏天最 HOT 的哈密瓜套裝，以及日本端午節一定要懸掛的鯉魚旗喔！此外，平日辛勞工作的喵喵們有福了，於端午4天連假期間( 2017 年 5 月 27 日至 5 月 30 日)遊戲將開啟訂單的金幣獎勵3倍送獎勵活動，玩家快趁連假期間把握賺金幣的好時機，端午節過後將推出最清涼的水上樂園主題，與喵喵們一起清涼一夏消消暑唷！

三國戰紀端午限定刮刮樂，眾多好禮隨你刮，《三國戰紀OL》於端午節 5 月 30 日至 6 月 1 日05:00舉辦超級刮刮樂活動，除了有豐富的銀兩、覺醒石、元寶外，幸運的玩家將有機會刮出大最大獎 1,888 元寶!!保證100%中獎的中獎機會，史上最好康的刮刮樂僅此一檔，錯過不再。端午節記得來三國戰場報到， 5 月 30 日登入的玩家就先送300元寶！