許多人在使用手機時，經常會等到電量剩下個位數、或完全沒電時，才開始替手機充電，但小心這樣的充電方式恐怕會造成無法挽回的後果！美國媒體財經內幕（Business Insider）專欄作家愛普絲（Brianna Arps）就因此遺失手機內 3 萬多張照片，讓她直呼崩潰。

綜合媒體報導，今年 2 月 18 日晚間，愛普絲在手機僅剩 3％ 時仍照常自拍、聽音樂，等到手機沒電後才開始充電，待手機充到 5％ 之後又暫停充電，並再度玩起自拍。如此反覆幾次後，當她再把手機接上充電線時，手機卻毫無反應。25分鐘後，手機顯示「復原模式」要她將手機連接至 iTunes ，沒想到這一接，赫然發現從大學至今的 3 萬多張照片全都消失，僅剩下手機當機前的幾張自拍照。

蘋果公司表示，可能是因愛普絲的手機過熱或偵測到檔案毀損，因而進入復原模式，建議她別在電量過低時下載 APP 或拍照，避免引發當機。此外，等到手機沒電再充電、將手機電量充到 100％ 還繼續充電，都會影響手機電池壽命，若要避免資料丟失，最好的方法就是隨時備份。