建偉公司總經理鄭圭華到教養院捐贈復康巴士大成報 (2017-05-25 12:19)
專營國光牌潤滑機油的建偉股份有限公司總經理鄭圭華，於25日特別到市府捐贈輛復康巴士給新北市立八里愛心教養院，鄭圭華表示，曾跟著姨媽到教養院探望身心障礙的孩子，幫忙餵飯、照顧等，希望能為他們做點事，先生在去年底往生後，她延續先生生前熱心助人的胸懷，捐車希望能幫助這群行動不便的孩子，也是對先生的感念。
建偉公司係由李偉創辦，李偉生前以「回饋社會，永續經營」為理念，經常走訪社會各角落幫助弱勢，最遠曾到過花蓮偏鄉，捐車給當地衛生所，以解決偏區老人就醫的交通問題，近年來則是結合公益社團，捐贈各項民生物資給弱勢家庭。
鄭圭華表示，姨媽是法鼓山的志工，曾帶著她到台北某教養院關懷院童，她也幫忙餵飯，心想希望能盡點心力幫忙。大約月前，在黃姓好友的帶領下，前往位於八里華富山上的新北市立八里愛心教養院參觀，看到院生出入必須以輪椅代步，非常心疼，因此決定捐贈復康巴士，期盼讓行動不便的院生出門方便。鄭圭華說，建偉公司係由她的先生李偉創辦，以「回饋社會，永續經營」為理念，經常走訪社會各角落幫助弱勢，最遠曾到過花蓮偏鄉，捐車給當地衛生所，以解決偏區老人就醫的交通問題，近年來則是結合公益社團，捐贈各項民生物資給弱勢家庭。
新北市長朱立倫表示，這輛是新北市第422輛復康巴士，並且指定給愛心教養院使用，幫助行動不便的院生，非常感謝鄭圭華女士，大家的愛心就是社會進步的力量。新北復康巴士雖然全國第一，但因身障人口有16萬多，也是全國最多，其中有8萬人屬於肢體障礙或年老失能的長輩，出門都要仰賴復康巴士，但隨著車輛數增加，相對的營運費用也是一筆可觀的數字，因此社會各界也可以捐贈營運費用。
圖文說明；新北市長朱立倫與八里愛心教養院院長謝鑫敏特別帶著小雪和蕙君2位玻璃娃娃到場代表受贈。（記者高金次攝）
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