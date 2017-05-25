【記者高金次新北報導】



端午節連續假期即將來臨，為了方便民眾連假期間就醫的需要，新北市政府衛生局彙整新跛市急救責任醫院連假期間的門診開診科別、時段及接駁車行駛情形等資訊供民眾參考，建議民眾前往就診前，再電話查詢是否有相關之科別，以免白跑一趟而延誤看診。







新北市衛生局說，如需獲得更完整就醫資訊，衛生福利部中央健康保險署網站亦建置各縣市醫事機構門診開診情形提供查詢(健保署網址http://www.nhi.gov.tw，路徑：首頁/一般民眾/網路申辦及查詢/就醫資訊/看診時段查詢服務)，亦可下載「全民健保行動快易通(APP)」，民眾可多加利用。







臺語俗諺：「未吃五月節粽，破棉被不可放。」端午節前氣候尚未穩定，仍需注意日夜溫差大及驟雨，連假期間仍應留心作息正常、規律服藥，切勿暴飲暴食；請注意防曬、避免中暑。由於緊急醫療救護資源有限，如因突發急重症而需就醫，請尊重救護人員或醫護人員的專業判斷。本市中度級、重度級急救責任醫院網站均提供急診即時訊息查詢，包括：是否向119通報滿床(載)、等待看診人數、等待推床人數、等待住院人數、以及等待加護病床人數，可提供市民就醫參考。