【記者高金次新北報導】根據國家衛生研究院調查統計，臺灣吸食毒品的年齡有逐漸下降趨勢，未成年者首次用藥年齡平均降至12.5歲。因應暑期將至，為避免汽車旅館淪為毒品派對場所，新北市政府於25日於市府大樓26樓2601會議室舉辦「106年度新北市汽車旅館服務品質提升宣導座談會」，邀集新北市52家汽車旅館業者、新北市旅館商業同業公會、新北市政府警察局、衛生局及觀光旅遊局共同合作，以維護市民與消費者身心健康。新北市政府觀光旅遊局表示，為提昇業者對於使用毒品者與新型態毒品的辨識能力，於座談會中安排警察局及衛生局「毒品引起之身體症狀與新型態毒品包裝」課程介紹，讓業者進一步瞭解毒品使用者所顯現行為特徵，及新式毒品外觀包裝等資訊，以利第一時間通報警察機關協助處理。且鑒於「毒品防制條例」修正草案已送立法院排入院會(106年4月21日)審議中，將修法要求特定營業場所標示毒品防制資訊、指派從業人員參與毒品危害防制訓練、即時通報警察機關處理，及課責營業場所負責人等，更期透過這次宣導座談，讓業者瞭解相關法令並落實執行防範毒品事件。新北市政府與汽車旅館業者亦建立預防性通報機制，當發現疑似符合有使用毒品徵狀人士入住KTV等特殊房型時，將第一時間預防性通報轄區派出所，如果發現投宿旅客有攜帶槍械或其他違禁物品、施用毒品、聚賭或深夜喧嘩，妨害公眾安寧等情形，依據旅館業管理規則第27條規定，應立即報請警察機關作必要的處理。觀光旅遊局同時希望消費大眾投宿汽車旅館時，如發現任何疑似違法行為時，請通知旅館業者即時通報警察機關處理，共同為維護社會治安努力。而新北市旅館商業同業公會表示，旅館業者將持續支持與市府合作建立預防性通報機制，共同維護旅宿場所公共安全，以營造新北市旅宿產業友善環境形象。圖文說明；106年度新北市汽車旅館服務品質提升宣導座談會。（記者高金次攝）