【大成報記者彭維乾／苗栗報導】苗栗縣文英國中王妤文頻藉著她的繪畫音樂及永不放棄的精神，展現積極向上向善的生命意義，獲今年2017總統教育獎國中組的得主。妤文越區就讀來到文英國中，希望自己能和一般學生共同生活、共同學習，努力展現她的才華，在充滿友善環境的文英國中，妤文漸漸成長，不畏懼旁人眼光、一步步走出去，努力發揮她的影響力。媽媽梁淑美說，妤文自兩歲被診斷出患有「低口語自閉症」，家人為了替女兒治病，找遍各種方法，一起同心協力、改變心念，堅持一路關愛與陪伴，為她安排各種才藝課程，希望透過不同的刺激，開啟她的天賦。在繪畫的世界，她得到了心靈的撫慰；但她依然渴望與人溝通，苦練電腦打字，透過文字我們看到了妤文敏銳細膩的觀察力及一語中的的文字表達，提升了繪畫、音樂及寫作的層次，進而讓人們一窺星兒的內心世界，她努力讓自己從生命的配角到主角，她做到了！校長鍾萬煋說，妤文雖然眼神無法和人交流，但對生命充滿憧憬，把握學習的機會，並能融入班級生活，勇於參與團體活動，如：學校舉辦的越野賽跑、校慶活動、童軍隔宿露營，她都與大家共同活動，絕不自外於群體之外。妤文雖不擅表達，但她藉著繪畫展現自我、用音樂撫慰人心，用文字訴說內心世界，不向命運低頭，永不放棄的精神，充分展現生命的韌性與張力。鍾萬煋說，更令人讚嘆的是，王妤文樂於與人分享，參與各種公益活動，舉凡自閉症協會舉辦的研習、電台媒體的訪問，以及校園中的分享，她無私地將自己的經驗分享，鼓舞了無數相同情況的孩子。妤文力爭上游，不負眾望，連續兩年獲得全國文薈獎的優等及佳作，並獲入選為2018年周大觀生命鬥士獎章，勇敢踏出生活圈，鼓勵同儕勇敢站出來走向陽光，這種積極學習、突破困境、力爭上游的精神，深深影響著數百位同儕及其家庭，以身作則，足為青少年的表率！輔導主任劉育春說，王妤文雖無法用言語與同學溝通，但她積極面對人生的態度，及努力克服障礙及認真學習的精神，已影響班上同學；就如常常同學都會存著僥倖的心態說：『妤文一定沒有寫完作業！』沒想到妤文如期完成。積極求學的態度鼓舞了班上不愛唸書的同學，使學生們更懂得珍惜學習的機會，調皮愛嘲笑同學的學生，學會尊重別人，妤文充分發揮她積極正向的影響力及感染力。＃