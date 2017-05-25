（中央社記者余曉涵台北25日電）全國公務人員協會理事長李來希今天表示，同性婚姻能夠籌組家庭，讓大法官認同不是一朝一夕的結果，是經過努力爭取來的權利。



同婚釋憲案，大法官昨天做出釋字第748號解釋。司法院秘書長呂太郎說，大法官認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在本解釋公告後2年內，修改相關法律。



全國公務人員協會理事長李來希今天一早在「軍公教網路之聲直播電台」談到此事時表示，每個人的價值觀不同，思維也不同，因此他都給予尊重。但同性婚姻可以籌組家庭，讓大法官認同不是一朝一夕的結果，而是同性戀者經過幾十年，從社會黑暗的角落，一步一腳印走到今天。



李來希說，如果權利不去努力就永遠得不到，同性戀者經過抗爭，才得到豐碩的成果。李來希說，因此軍公教人員的相關權利也要靠軍公教自己勇敢出來爭取。



「如果軍公教可以組工會」，李來希表示，如果有這些權利、意願跟意識，今天就不會被政府亂改退休金制度。



至於外傳近期監督年金改革行動聯盟內鬨一事，李來希也說，抗爭的經驗和能量累積非一朝一夕，然而聯盟內部山頭各立，搶當英雄之事未能做好整合，加上有心人士趁機分化散佈偏執言論，不但影響整個組織運作，也打擊大家好不容易團結起來的士氣，這絕非一個好的運動領導人所樂見。



李來希表示，即將到來的615警察節，警消軍公教將再次發動團結示威抗議，就是要將這股士氣及動能延續下去，這次活動主軸之一是「以鮮花代替暴力」，向辛苦的基層員警們致敬，讓社會大眾看到警察們的辛勞並回復他們的尊嚴。1060525